Skyler Eva con la felpa oversize è la “mini me” di mamma Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis è tornata in America e sta trascorrendo le sue giornate con la figlia Skyler Eva, che giorno dopo giorno diventa sempre più la sua “mini me”.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in America dopo un lungo periodo trascorso in Italia tra Fashion Week, shooting fotografici e impegni professionali. Maxi tute total black e look casual: la pausa italiana della showgirl è stata all'insegna del glamour. Ad aspettarla a casa c'era la figlia Skyler Eva, che è stata lieta di riabbracciarla dopo le ultime settimane passate a distanza. Ora le due si stanno godendo le vacanze estive fianco a fianco e non perdono occasione di posare insieme per degli scatti social. Da brava mamma orgogliosa l'ex velina ha inoltre notato un dettaglio molto originale: la figlia sta diventando la sua fotocopia in formato mini, soprattutto quando si parla di stile.

Il look mini me di Skyler

A portare l'attenzione sulla piccola Skyler Eva è stata proprio mamma Elisabetta che, al motto di "Mini me", ha mostrato sui social il suo nuovo look. La piccola ha posato come una vera e propria modella con indosso una maxi felpa grigia decorata con una scritta bianca sul petto. Considerando il fatto che è davvero oversize e con le maniche molto lunghe, probabilmente si tratta di un capo che appartiene alla mamma ma che si è divertita a indossare per imitarla. A completare il tutto non poteva mancare un ulteriore dettaglio glamour: un paio di ciabattine di gomma con la fascia multicolor ispirata alle nuance degli unicorni. Skyler non è forse super trendy?

Skyler Eva versione mini me

Elisabetta Canalis in bikini

Mamma Elisabetta Canalis non è stata da meno in fatto di stile e ha approfittato della giornata soleggiata per mettersi in bikini, così da godersi una giornata in riva al mare.

Elisabetta Canalis in bikini

Ha indossato un due pezzi a fondo nero ma con delle righine verticali in lurex argentate: il reggiseno è con le spalline sottili, mentre il tanga è sgambatissimo e con i laccetti laterali, l'ideale per mettere in risalto gli addominali scolpiti di cui va fiera. Cappellino con la visiera, chioma sciolta e niente trucco sul viso: l'ex velina è prontissima per dare il via alle vacanze. In quanti non vedono l'ora di ammirare altri suoi scatti in costume o due pezzi?