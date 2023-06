Elisabetta Canalis con la tuta over alla sfilata di Firenze: i tagli sul seno rivelano l’under boob Elisabetta Canalis ha partecipato alla sfilata di LuisaViaRoma e British Vogue che si è tenuta ieri sera a Firenze. Cosa ha indossato? Una jumpsuit oversize tagliata sotto al seno: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Firenze è diventata il centro del mondo per gli amanti dell'universo fashion: a partire da ieri sta ospitando il Pitti Uomo 104 e sono moltissimi gli eventi di moda che sono stati organizzati nei luoghi iconici della città. Ieri sera, ad esempio, a Piazzale Michelangelo si è tenuta la sfilata Runway Icons nata da un'idea di LuisaViaRoma in collaborazione con British Vogue e Edward Enninful e le star che vi hanno partecipato sono state moltissime, da Tina Kunakey in nero e rosso a Mahmood con un audace top trasparente. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata anche Elisabetta Canalis, apparsa super sensuale con una tuta tagliata sul seno.

Elisabetta Canalis vola a Firenze

Elisabetta Canalis ha un'agenda ricca di impegni. Dopo essersi dedicata ai lavori di ristrutturazione della nuova casa a Los Angeles, ora è tornata in Italia per partecipare agli eventi di moda legati alla Fashion Week e sui social sta documentando tutti i suoi appuntamenti quotidiani. Se per il suo primo giorno a Milano aveva optato per un completo casual, ieri sera a Firenze ha preferito dare il meglio di lei in fatto di stile e sensualità. Ha partecipato alla sfilata organizzata da LuisaViaRoma e per l'occasione ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero. Si è rivolta alla Maison Jacquemus, sfoggiando una tuta oversize in raso total black.

Elisabetta Canalis in Jacquemus

La jumpsuit oversize di Elisabetta Canalis

La jumpsuit indossata dalla showgirl a primo impatto sembra essere un abito lungo: si tratta di un modello con i pantaloni larghissimi e col bustier "tagliato" sui lati. Va abbottonata dietro al collo con due laccetti, lascia parte della schiena nuda e rivela l'under-boob attraverso i cut-out sotto al seno. Per completare il tutto Elisabetta ha scelto una borsetta dorata a effetto metallico e un paio di sandali di raso color cipria col vertiginoso tacco a spillo. Orecchini di perle, capelli mossi e make-up dai colori naturali ma con una linea di eye-liner leggermente più marcata: l'ex velina potrà anche aver superato i 40 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.