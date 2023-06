Mahmood a Firenze è icona fashion: dalla tuta di pelle sbuca il top trasparente Mahmood ha partecipato alla sfilata organizzata a Firenze da LuisaViaRoma & British Vogue. Per l’occasione ha puntato sullo stile dark, abbinando una tuta di pelle a un top trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood non è solo uno dei cantanti italiani più talentuosi degli ultimi anni, è anche una vera e propria icona di stile e lo dimostra a ogni apparizione pubblica. Ama i look genderless fatti di gonne e dettagli scintillanti, non ha paura di osare e riesce sempre a interpretare in modo originale i trend di stagione. Non sorprende, dunque, che sia stato tra gli ospiti speciali di un evento di moda molto atteso che si è tenuto ieri sera a Firenze: la sfilata a Piazzale Michelangelo organizzata da LuisaViaRoma & British Vogue. Per l'occasione il cantante ha puntato sul total black, trasformandosi in un divo dall'animo dark: ecco tutti i dettagli dell'outfit.

La sfilata a Piazzale Michelangelo

Firenze sta ospitando Pitti Uomo 104, evento che anticipa la Fashion Week di Milano, e per l'occasione LuisaViaRoma ha organizzato Runway Icons, una sfilata multi-brand nata in collaborazione con British Vogue e Edward Enninful. Di fronte circa 2.000 ospiti accorsi a Piazzale Michelangelo è andato in scena uno show che ha illustrato l'evoluzione della moda nel corso dei decenni, dando spazio a marchi sia emergenti che affermati. Le star non hanno esitato a seguire tutto dalle prime file del front-row, da Elisabetta Canalis a Tina Kunakey, fino ad arrivare a Julia Fox ed Elsa Hosk. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato però soprattutto Mahmood. Lo avevamo lasciato in gonna e tacchi alla prima de La Sirenetta, film in cui ha doppiato il granchio Sebastian, oggi lo ritroviamo super glamour in versione dark.

Mahmood e Marracash alla sfilata di LuisaViaRoma

Il look dark di Mahmood

Per l'attesa sfilata fiorentina Mahmood ha osato con un total look della collezione Fall 2022 del brand Ferrari Style. Ha indossato unaa maxi tuta di pelle nera in stile "meccanico" ma l'ha portata completamente sbottonata, tenendo la camicia legata intorno alla vita e rivelando un top trasparente firmato Ferrari. Si tratta di un modello a girocollo e con le maniche lunghe, decorato all-over con il logo di velluto lurex del brand ma con dettagli dall'effetto vedo-non vedo. Stivali in tinta, occhiali da sole in stile Matrix e doppio taglio: il cantante non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di look, mixando ancora una volta glamour, genderless e sensualità.

Leggi anche Mahmood con bermuda e maxi stivali: è icona di stile col nuovo look total denim e pelle