I primi giorni milanesi di Elisabetta Canalis: look casual tra top e pantaloni oversize Elisabetta Canalis è volata in Italia: per i primi giorni a Milano ha scelto outfit trendy ma all’insegna della comodità.

A cura di Giusy Dente

La vita di Elisabetta Canalis ruota tra Los Angeles e l'Italia. Si è trasferita oltreoceano diversi anni fa col marito Brian Perry e lì è nata sua figlia Skyler Eva (7 anni), ma ha continuato a viaggiare spesso nel suo Paese d'origine per motivi di lavoro. Ora dal punto di vista sentimentale la situazione dell'ex velina è molto diversa. Il matrimonio della coppia è giunto al capolinea e la showgirl è molto vicina al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. La 44enne ha lasciato la casa che condivideva con l'ex compagno e si è trasferita in un'altra abitazione nei paraggi. Continua comunque a frequentare l'Italia a cui è legata per diversi proietti professionali. Al momento per esempio è volata a Milano.

Le giornate milanesi di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis viaggia molto tra USA e Italia. Qui c'è la sua famiglia d'origine, trascorre spesso le vacanze in Sardegna e ovviamente porta avanti anche diversi progetti di lavoro: si divide principalmente tra televisione e moda. A tal proposito si è anche lanciata in un'avventura imprenditoriale: ha firmato la sua prima capsule di costumi da bagno. Le vacanze sono ancora lontane per la showgirl, che è ancora molto impegnata sul fronte professionale. È volata a Milano e come sempre ha portato con sé fan e follower nel viaggio.

Sui social è molto attiva, le piace testimoniare le sue giornate piene, i viaggi, i momenti di svago e quelli sul set. I primi giorni milanesi le hanno dato una grande energia e sembra voglia goderseli in pieno con le persone care: "Amo così tanto le piccole gioie. Adoro l'espresso caldo con un pasticcino al mattino. Amo il sole che entra dalla finestra. Amo fare le sciocchezze con i miei amici. Amo cucinare per loro e ascoltare le loro storie (divertenti o drammatiche). Amo cercare la gioia in ogni momento". In queste giornate si è concessa dei look comodi e casual, seguendo le principali tendenze del momento.

La Primavera/Estate 2023 è la stagione del ritorno dei pantaloni cargo coi tasconi, quelli che è andavano di moda negli anni Duemila: hanno conquistato tutte le celebrities e anche lei ne è una fan. Ha infatti optato per un modello verde militare che ha abbinato a una T-shirt crop gialla. Pancia scoperta (con addominali scolpiti bene in vista) anche per il secondo outfit: un crop top a maniche lunghe e ampio scollo rotondo abbinato a un paio di jeans anche questi oversize. Le parole d'ordine sono comodità, divertimento e relax (con tanto di patch occhi per distendere il viso).