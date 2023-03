Deva Cassel con i pantaloni cargo in stile anni 2000: sono il must della primavera Deva Cassel si è mostrata in versione casual sui social e col suo look dark ha lanciato il capo must della primavera. Di cosa si tratta? Dei pantaloni cargo.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo della moda è stato letteralmente invaso dai "figli di" che, complice il loro cognome famoso, sono riusciti a raggiungere un certo successo fin da piccolissimi. Tra le più talentuose c'è Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel: ha debuttato come modella quando era ancora minorenne e da allora è diventata super richiesta sia sulle passerelle che sui set fotografici. L'avevamo lasciata alla Paris Fashion Week in versione "Cappuccetto rosso dark", oggi la ritroviamo nel backstage di una sfilata con un look all'insegna dei trend di stagione: ecco qual è il capo a cui non si potrà assolutamente rinunciare durante la primavera 2023.

Il look casual di Deva Cassel

Deva Cassel non è molto attiva sui social ma, così come fa la mamma Monica Bellucci, non esita a documentare tutti i suoi successi professionali. Di recente si è mostrata in una veste inedita: nel backstage di una sfilata alle prese con i preparativi. Niente trucco, acconciatura o abiti da passerella, si è lasciata immortalare al naturale con indosso un look ispirato ai primi anni 2000. Ha i capelli legati in una bandana (probabilmente per facilitare il compito alle make-up artist) e sfoggia felpa over e pantaloni coordinati in grigio scuro. Questi ultimi, in particolare, sono un modello cargo, ovvero dalla silhouette XXL decorata con dei maxi tasconi laterali. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche New Balance con la suola leggermente chuncky.

Deva Cassel con i pantaloni cargo

Come abbinare i pantaloni cargo

A fare la differenza nell'outfit comodo e casual di Deva Cassel sono stati i pantaloni cargo, destinati a diventare il must della primavera 2023. Tutti coloro che sono stati adolescenti negli anni 2000 di sicuro li avranno già indossati e ora saranno lieti di sapere che sono tornati. Oversize, monocromatici, camouflage, in denim: ne esistono davvero di ogni tipo, l'importante è che siano ricoperti di maxi tasche. Come vanno abbinati? Sono perfetti se usati con le sneakers per realizzare un look dallo street ma nascondono anche un lato glamour, soprattutto se abbinati a sandali gioiello e tacchi a spillo. In quanti prenderanno ispirazione da Deva per i loro completi primaverili?