Deva Cassel sfila alla Paris Fashion Week: in passerella è una Cappuccetto Rosso in versione dark Deva Cassel ha sfilato per Coperni alla Settimana della Moda parigina con un look total black impreziosito da pelliccia: un po’ Cappuccetto Rosso e un po’ lupo.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, la coppia che c'è dietro la Maison Coperni, sono convinti che l'uomo e la tecnologia possano convivere pacificamente, in serenità e armonia. Il duo è ossessionato dalla tecnologia e dalla sperimentazione: l'anno scorso il brand è stato sulla bocca di tutti per mesi, grazie alla trovata portata sulla passerella della precedente Paris Fashion Week. A ottobre, quando il marchio ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023, Bella Hadid ha sfilato con un abito spray: è stato il momento più iconico della Settimana della Moda.

Anche quest'anno la Casa di moda si è impegnata per realizzare uno show memorabile: basti pensare che ha presentato una nuova interpretazione della borsa Swipe, realizzata con un meteorite di 55.000 anni! stavolta le modelle hanno sfilato assieme a dei robot. Lo show si è svolto al Théâtre National de la Danse. I due stilisti si sono ispirati alla favola francese Le Loup et l'Agneau (Il lupo e l'agnello) di Jean de la Fontaine. In passerella le modelle hanno interpretato gli agnelli, mentre i lupi sono stati sostituiti da cinque cani robot. In passerella hanno sfilato anche Lila Moss e Deva Cassel.

Deva Cassel star della Settimana della Moda

Prima Milano, poi Parigi. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha sfilato sulla passerella di Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week: è legata da tempo alla Maison, proprio come sua madre. Sono le due muse della Casa di moda. Poi Deva Cassel è volata a Parigi, per la Settimana della Moda francese. Qui era in prima fila alla sfilata Dior. Poi per la 18enne è stata la volta di una nuova passerella: quella di Coperni.

Leggi anche Ashley Graham in giacca mimetica: alle sfilate di Parigi è in coppia col marito Justin Ervin

Il brand ha presentato una collezione Autunno/Inverno 2023-24 composta soprattutto da cappotti-mantella e cappucci. Deva Cassel ha sfilato in total black, indossando un mini dress asimmetrico con scollo a V anteriore e posteriore e con cappuccio incorporato, fiocchetto alla base del collo e dettaglio di pelliccia. Collant velati, borsa e sandali neri hanno completato il look della passerella. La modella si è imposta come moderna Cappuccetto Rosso in versione dark, che in sé ha però anche qualcosa del lupo come suggerisce la pelliccia.