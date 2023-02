Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci sfila per Dolce&Gabbana con l’abito sottoveste Deva Cassel è ormai una presenza fissa sulla passerella di Dolce&Gabbana: per la collezione Autunno/Inverno 2023-24 dice addio ai ricci e sfila con chignon e guanti da diva.

A cura di Beatrice Manca

Deva Cassel alla sfilata di Dolce&Gabbana

Enigmatica, misteriosa, determinata: è una nuova Deva Cassel quella che sfila sulla passerella di Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è da molti anni legata al brand Dolce&Gabbana: per la collezione Autunno/Inverno 2023-24 sfila accanto alle top model Ashley Graham e Tess McMillan con un abito sottoveste trasparente.

Deva Cassel in passerella con i guanti da diva

Deva Cassel, 18 anni, è ormai una presenza fissa in passerella: per la nuova sfilata è apparsa senza i suoi caratteristici riccioli neri, bensì con i capelli tirati in uno chignon. La modella ha indossato un abito lingerie see-through nero, come drappeggiato intorno al corpo, che creava un effetto vedo non vedo. Completavano il look collant velati, borsa nera e lunghi opera gloves, i guanti fin sopra al gomito. Il rossetto rosso illuminava il look, rendendola un'icona di bellezza mediterranea: i fan non smettono di sottolineare la somiglianza con la madre Monica Bellucci!

Deva Cassel sfila per Dolce&Gabbana

La sfilata "Sensuale" di Dolce&Gabbana a Milano

Le trasparenze del look di Deva Cassel erano il filo conduttore della sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Dolce&Gabbana. Il duo siciliano ha intitolato la collezione "Sensuale", celebrando il corpo femminile tra lingerie in pizzo, sottovesti trasparenti e autoreggenti. L'intimo è protagonista, incorniciato da cappotti avvitati, mantelle, doppiopetto dagli ampi colli furry.

Dolce&Gabbana Autunno/Inverno 2023–24

Tornano a sfilare pezzi d'archivio: come i tailleur pantalone del 1991 o i pantaloni palazzo dei primi anni Duemila. La sfilata per procede per blocchi di colore: Dolce&Gabbana asciugano la loro palette, la liberano da stampe, ricami e decori gioiello e tornano alla purezza del nero, dell'oro, del bianco e del rosso scarlatto. Un tuffo nelle origini del brand, dove tutto è pura seduzione.