Elisabetta Canalis ospite di Alessandro Cattelan: torna in tv con gonna volant e maxi scollatura Elisabetta Canalis è stata ospite della puntat del 16 febbraio di E poi c’è Cattelan. Ha scelto per l’occasione un glamour look total black.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis è sempre ospite d'onore alle sfilate della Fashion Week. Dopo lo show a New York di Tory Burch, dove ha partecipato con un look effetto vedo-non vedo, è volata in Italia per un impegno di lavoro molto diverso. Niente a che fare con la moda stavolta, bensì con la televisione. La showgirl è stata ospite di Alessandro Cattelan in Stasera c'è Cattelan, insieme a Serena Dandini.

Alessandro Cattelan intervista Elisabetta Canalis

Dopo l'intervista a E poi c'è Cattelan, il conduttore ha avuto modo di avere nuovamente di fronte a sé Elisabetta Canalis, stavolta negli studi di Stasera c'è Cattelan. È stato l'ultimo appuntamento settimanale con lo show in onda in seconda serata su Rai 2 il martedì, mercoledì e giovedì (e in streaming su RaiPlay). L'ex velina si è prestata con autoironia a tutte le sfide e le domande.

"Mi sono divertita un casino, grazie specialmente per aver aperto e letto il mio telefonino in diretta" ha commentato su Instagram la 44enne, condividendo alcuni scatti. Per il programma Elisabetta Canalis ha dato sfogo al suo lato più trendy e femminile, optando per un abitino nero con gonna dall'orlo a volant e maxi scollatura a V, con spalle scoperte.

Ha abbinato il mini dress a maniche lunghe a un paio di sandali open toe con cinturino alla caviglia e maxi zeppe. Ha completato l'outfit col tocco prezioso dato dai gioielli EÉRA, un brand Made in Italy