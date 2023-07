Elisabetta Canalis torna in Sardegna e cambia look: ora ha i capelli biondi come la figlia Skyler Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna per le vacanze e ne ha approfittato per cambiare look. Con i capelli dalle sfumature bionde non somiglia forse ancora di più alla figlia Skyler?

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha ufficialmente dato il via alle vacanze estive al termine di un anno molto impegnativo: tra i progetti professionali, i viaggi lavorativi in giro per il mondo e la separazione da Brian Perri, aveva proprio bisogno di darsi al totale relax. Come da tradizione, ha temporaneamente lasciato Los Angeles ed è tornata in Sardegna, la sua terra natale, così da ritrovarsi con gli amici di sempre e da fare visita ai luoghi dell'infanzia. È partita con la figlia Skyler Eva e il cagnolino, documentando tutto sui social tra foto e Stories, ma è solo nelle ultime ore che ha rivelato un dettaglio inedito nella sua immagine: ecco di cosa si tratta.

Il nuovo look di Elisabetta Canalis

L'avevamo lasciata tra originali trattamenti beauty per il viso e outfit total black all'insegna della sensualità, ora Elisabetta Canalis ha approfittato della vacanza in Sardegna per rifarsi il look. Sarà perché ha rivisto l'amico parrucchiere Niky Epi o perché semplicemente sentiva la necessità di cambiare, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato la sua immagine. Niente più capelli nocciola, ora ha aggiunto delle adorabili sfumature biondo miele, anche se le ha lasciate intravedere solo attraverso una coda di cavallo spettinata. Ha puntato su un graduale effetto shatush con le radici leggermente più scure e le punte molto chiare, così da dare vita a una tintura naturale.

Elisabetta Canalis con i capelli biondi

Elisabetta Canalis e Skyler Eva come gemelle

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan più incalliti? Con il nuovo colore della chioma Elisabetta Canalis somiglia ancora di più alla figlia Skyler Eva. Da sempre quest'ultima ha i capelli più chiari della mamma e con il sole preso durante le giornate trascorse sulle meravigliose spiagge della Sardegna sono diventati ancora più biondi. La showgirl si sarà ispirata a lei per il nuovo hair look "vacanziero"? L'unica cosa certa è che mamma e figlia diventano giorno dopo giorno sempre più adorabili proprio come due "gemelline".