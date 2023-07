Elisabetta Canalis usa la maschera rigida con le luci rosse: a cosa serve il trattamento beauty Elisabetta Canalis si sta dando al totale relax durante la vacanza in Sardegna. Nelle ultime ore si è dedicata alla beauty routine provando un originale trattamento con una maschera rigida illuminata da luci rosse.

A cura di Valeria Paglionico

Per Elisabetta Canalis tornare in Italia in estate è una vera e propria tradizione e anche quest'anno non ha deluso le aspettative dei fan. Qualche giorno fa è partita dalla California con la figlia Skyler Eva e al termine del lungo viaggio aereo ha documentato l'arrivo in un meraviglioso resort in Costa Smeralda. Quale migliore occasione della pausa estiva per fare visita alla sua terra natale, la Sardegna? La cosa particolare è che non si limita a trascorrere le giornate al mare, ne approfitta anche per prendersi cura della sua bellezza, a prova del fatto che essere in splendida forma dopo i 40 anni richiede non poco impegno.

Elisabetta Canalis con la maschera luminosa

Una delle prime cose fatte da Elisabetta Canalis in Sardegna? Oltre a trascorrere intere giornate tra mare e piscina, si è anche dedicata alla cura della pelle del viso. Tra le numerosi Stories apparse sui social ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: la showgirl si è mostrata in primissimo piano con una maschera rigida alla Iron Man. Ha la parte superiore in total gold con gli occhi illuminati da una luce rossa, la bocca coordinata e la forma del naso. Elisabetta si porta l'indica sulle labbra come a chiedere un po' di silenzio ai followers (come indicato anche nella didascalia). In quanti sanno che questa originale maschera è l'ideale per vantare una pelle perfetta?

Elisabetta Canalis con la maschera led

A cosa servono le maschere viso a led

Dimenticate le semplici maschere per il viso di carta o a base di creme idratanti, la nuova mania amatissima dalle star è usare delle maschere rigide a luce led. Si tratta di trattamenti beauty capaci di combattere rughe, segni del tempo, acne e qualsiasi imperfezione al colorito o all'incarnato. Si servono della luce emanata dai diodi della maschera che, a seconda del suo colore, riesce ad apportare uno specifico beneficio alla pelle. Le luci rosse sono le più diffuse e servono a contrastare segni del tempo e di espressione, la luce blu aiutano a eliminare le cicatrici (prime tra tutte quelle causate dall'acne), mentre la luce verde combatte gli effetti dello stress sulla pelle. La luce gialla, infine, migliora la grana della pelle. È importante, però, sapere che una singola maschera non può portare a risultati "miracolosi", va associata a una corretta skincare e va ripetuta almeno 2 volte alla settimana evitando l'esposizione al sole.