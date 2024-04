video suggerito

A cosa serve l'agopuntura e come funziona: i benefici il mal di testa e la fertilità L'avreste mai detto che la guarigione dalla cefalea cronica può passare da un (anzi più di uno) ago? Di agopuntura, benefici, dolore e controindicazioni ne abbiamo parlato con il medico Fabio Lodo.

Intervista a Dott. Fabio Lodo Medico specialista in Medicina Interna, Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese

A cura di Francesca Parlato

È una tecnica di cura antichissima, i primi esempi risalgono addirittura a duemila anni fa, eppure oggi per noi occidentali appare ancora come qualcosa di nuovo e esotico e per questo tendiamo a essere diffidenti. L'agopuntura è una tecnica della medicina tradizionale cinese che sta trovando sempre più spazio anche in Italia, è stata disciplinata circa dieci anni fa con una legge ad hoc e da poco è stato anche inaugurato un ambulatorio nell'Ospedale Mauriziano di Torino. "L’agopuntura è una tecnica manuale basata sulla stimolazione del corpo con sottili aghi di metallo – spiega a Fanpage.it il dottor Fabio Lodo, medico internista e esperto di medicina tradizionale cinese e agopuntura – Si basa sull’idea che nel corpo circolino delle energie e che da questa circolazione dipenda la salute e la malattia. La stimolazione del corpo con gli aghi attraverso i punti di agopuntura permette di ripristinare una corretta circolazione portando il corpo da uno stato di malattia ad uno di salute".

A cosa serve l'agopuntura

L'abbiamo vista praticare in centinaia di film e serie tv (la prima scena che mi viene in mente è quella di Charlotte in Sex and the city che si reca da un medico cinese sperando che l'agopuntura possa stimolare la sua fertilità), molti la identificano come una tecnica utile a smettere di fumare. Ma quali sono tutte le possibili applicazioni di questa pratica che arriva dall'Oriente? "I campi dell’agopuntura sono davvero tanti perché molte ricerche e molti tentativi sono stati fatti negli ultimi anni. Le maggiori evidenze che abbiamo oggi riguardano l’uso dell’agopuntura per il trattamento dell’emicrania, della cefalea muscolo-tensiva e del mal di schiena. Su queste patologie i risultati sono davvero straordinari. Tuttavia sono davvero molte le patologie per le quali è possibile usare questa tecnica e aspettarsi dei benefici. Basti pensare all’utilizzo che viene fatto nel campo dell’oncologia per ridurre i sintomi delle chemioterapie come avviene nei migliori ospedali del mondo, oppure l’utilizzo sempre maggiore che viene fatto per migliorare le chance di successo nei processi di fecondazione assistita o ancora tutto il grande campo dell’agopuntura estetica dove gli aghi vengono invece utilizzati per migliorare l’elasticità della pelle, il tono della muscolatura e la sintesi endogena di collagene".

Agopuntura e scetticismo

Nonostante sia una tecnica millenaria e riconosciuta in tutto il mondo proprio perché in grado di apportare dei benefici nel paziente, molte persone hanno ancora delle remore verso questo tipo di terapia. "Naturalmente molti sono scettici di fronte a questo approccio. Questo atteggiamento è comprensibile perché l’agopuntura utilizza un linguaggio antico migliaia di anni" continua Lodo. Ma attraverso la lente della medicina occidentale anche questa tecnica sembra offrire una nuova prospettiva terapeutica ai pazienti di oggi "La ricerca moderna ha permesso di dimostrare l’efficacia dell’agopuntura per numerose patologie e anche di spiegare alcuni meccanismi attraverso i quali può funzionare: si parla di assi nervosi, ormoni, modulazione del sistema immunitario, effetti antinfiammatori e miorilassanti".

Come funziona una seduta di agopuntura

Ma la vera domanda che a questo punto il potenziale paziente non può non porsi è: faranno male tutti questi aghi? "La stimolazione è quasi indolore. Molto meno del prelievo di sangue, tanto per capirci. Esistono poi molti tipi diversi di aghi (di varie dimensioni) e tecniche e trattamenti diversi a seconda della situazione e quindi l’intensità della stimolazione può variare molto a seconda di che cosa si vuole ottenere. Ovviamente il medico avverte di queste differenze ed è in grado di regolare l’intensità della stimolazione in modo da concordare quello che può essere giusto per ogni paziente". Una seduta, per fare un paragone immediato, è più breve di una puntata di una serie tv. "Ovviamente la durata è variabile e cambia da caso a caso ma mediamente possiamo considerare una ventina di minuti anche se ci sono trattamenti molto più rapidi come quelli di sblocco muscolare che possono durare qualche secondo oppure altri che si basano su un tempo di permanenza degli aghi che può superare i 30 minuti. E non è raro che il paziente si addormenti rilassato con gli aghi". Un ciclo di agopuntura dura in media dalle 6 alle 10 sedute, ma ovviamente lo si stabilisce con il medico a seconda del caso e della patologia da trattare, è bene anche sapere che l'agopuntura in Italia può essere praticata soltanto da medici specializzati ed è importante prestare attenzione a chi non è abilitato all'esercizio. I risultati attesi possono arrivare anche subito "In alcuni casi una seduta può essere sufficiente per far scomparire i sintomi o ridimensionare il problema al punto che il paziente non sente più il bisogno di proseguire. Per il trattamento di disturbi cronici è invece necessario un ciclo di sedute che permette di seguire il problema nel tempo". Effetti collaterali: inesistenti. "Nelle mani di un medico agopuntore esperto la tecnica è praticamente priva di effetti collaterali, può essere infatti eseguita senza problemi anche in pazienti che assumono terapia antiaggregante o anticoagulante."

