Belén Rodriguez e il trattamento in vena: sperimenta i benefici dell'ozonoterapia Belén Rodriguez è una fan dell'ozonoterapia: "Provare per credere, i benefici si sentono già dopo mezz'ora".

A cura di Giusy Dente

Dopo aver trascorso mesi di travolgente passione con l'ormai ex compagno Elio Lorenzoni, Belén Rodriguez è tornata ufficialmente single, benché sia stata avvistata in compagnia di Bruno Cerella. La showgirl si sta prendendo del tempo per sé in questi giorni, in cui su di lei l'attenzione mediatica è molto alta ed è al centro del gossip per la tormentata vita sentimentale. Ormai è lontana dalla tv, ma è tornata sul set a distanza di un anno, per un nuovo progetto. Inoltre si sta dedicando con costanza alla danza, disciplina che ha sempre amato e che praticava già da bambina: sembra che la figlia Luna Marì abbia ereditato la stessa passione. In più, ne sta approfittando per momenti di relax e benessere. Proprio per tutelare la salute, si è presa una giornata per effettuare alcune visite con specialisti: ha fatto il pap test (invitando tutte le donne a regolari controlli) e si è sottoposta a una terapia in vena.

Cosa sono le terapie infusionali

È frequente vedere le celebrity alle prese con le terapie infusionali, che stanno diventando sempre più gettonate. Dalle flebo di vitamine all'ozonoterapia, ci sono diversi trattamenti che si effettuano sfruttando gli aghi, così da trarre beneficio immediato. Il vantaggio di procedere per via endovenosa è proprio questo: il fatto di ridurre i tempi di assorbimento, rispetto alla via orale che richiede il superamento della barriera gastrica. Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, Martina Colombari (che vi ricorre spesso): sono tanti i fan delle flebo. Ricorre a questa tipologia di trattamento anche Belén Rodriguez, che si è mostrata con un ago. Il trattamento in questione è proprio l'ozonoterapia. Si tratta, come spiegato a Fanpage.it da un'esperta, di un modo per ossigenare il sangue, che viene prima fatto passare in un macchinario e poi reintrodotto in circolo.

I benefici dell'ozonoterapia di Belén

L'ozonoterapia fatta da Belén è un trattamento che sfrutta i benefici e le proprietà dell'ozono, che in medicina usato nelle giuste dosi stimola reazione immunitaria e antiossidante. La terapia viene usata per trattare diverse problematiche. Gli ambiti di utilizzo riguardano soprattutto le patologie muscoloscheletriche, la dermatologia e la medicina estetica: tendiniti, artriti, emicrania, ernie, cellulite, adiposità localizzate. Inoltre previene i processi di invecchiamento cellulare: ha un effetto anti aging. È una pratica abbastanza sicura, che viene fatta sotto supervisione medica e non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali, ma possono verificarsi reazioni di leggero bruciore o complicanze relative all'uso degli aghi.