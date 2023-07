Elisabetta Canalis in vacanza con la figlia: quanto costa l’esclusivo resort in Costa Smeralda Elisabetta Canalis è tornata nella sua terra d’origine, la Sardegna, e ha condiviso su Instagram i primi momenti della sua vacanza (allenamento incluso!)

A cura di Beatrice Manca

Con l'arrivo di luglio molte star hanno ufficialmente dato il via alle vacanze, per godersi il meritato riposo. Elisabetta Canalis non fa eccezione: dopo aver festeggiato il 4 luglio, la festa dell'Indipendenza americana, è volata in Italia insieme alla figlia Skyler Eva. La meta delle vacanze? Ovviamente la Sardegna, la sua terra natale. Madre e figlia si stanno godendo il soggiorno in una struttura speciale in costa Smeralda, tra piscine scavate nel granito e ville a 5 stelle.

Elisabetta Canalis e Skyler Eva in aereoporto

Quanto costa il resort in Sardegna di Elisabetta Canalis

Come meta delle vacanze, Elisabetta Canalis ha scelto una delle mete più belle della Sardegna: la Costa Smeralda. Insieme alla figlia Skyler Eva soggiorna a Borgo Smeraldo, un resort a 5 stelle tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Oltre all'hotel, la struttura ospita anche sette ville con piscina privata. Le suite e le camere d'albergo hanno prezzi che oscillano tra 460 e 800 euro a notte (ma che salgono fino a mille euro nel periodo di Ferragosto) mentre i prezzi delle ville si possono conoscere solo tramite preventivo. Le ville possono ospitare fino a 11 persone, a seconda delle dimensioni, e sono date di ogni comfort: pavimento in marmo, piscina riscaldata, terrazza arredata e una vasca Jacuzzi.

Un dettaglio del Borgo Smeraldo

Elisabetta Canalis si allena anche in vacanza

Nonostante sia atterrata solo ieri dopo un lungo volo, Elisabetta Canalis non si è lasciata scoraggiare dal jet lag e su Instagram ha condiviso le foto dei suoi allenamenti. Lo sport, infatti, è la sua passione, specialmente il kickboxing. Anche in vacanza la showgirl e attrice mantiene le sane abitudini: ha deciso di iniziare la giornata con un workout proprio nel Borgo Smeraldo, all'aperto, sfoggiando un completino sportivo con crop top nero, sneakers e pantaloncini biker con fantasia zebrata. Subito dopo, Canalis ha condiviso una foto del bar: una buona colazione prima di rilassarsi in spiaggia?