Elisabetta Canalis in Sardegna, per le vacanze punta solo sul total black ma con le scollature maxi Avete sempre creduto che in estate si dovesse osare con tinte vitaminiche e fluo? Elisabetta Canalis ha dimostrato che anche il total black può rivelarsi una scelta super glamour: ecco i look dark che ha scelto per la vacanza in Sardegna.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna, la sua terra natale, ed è lì che trascorrerà le tanto attese vacanze estive. Qualche giorno fa è partita in compagnia della piccola Skyler Eva e, dopo un lungo viaggio aereo con tanto di scali, è giunta finalmente in "patria", per la precisione in un lussuoso resort della Costa Smeralda. Fin dal primo momento si è data al totale relax tra bagni in piscina e originali maschere viso ma è per le uscite serali con gli amici che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. A cosa non riesce a rinunciare? Al total black, che si è dimostrata una scelta glamour e dall'eleganza senza tempo anche in estate: ecco tutti i look vacanzieri dalla showgirl.

I look neri sono il must dell'estate?

Chi ha detto che il total black va "bandito" in estate? La verità è che, sebbene durante la bella stagione si abbia spesso voglia di osare con tinte vitaminiche e accese, il nero rimane la nuance perfetta per "andare sul sicuro" quando si vuole dare il meglio di sé in fatto di eleganza.

Elisabetta Canalis con la jumpsuit total black

Elisabetta Canalis sembra averlo capito bene, visto che durante le prime serate di vacanza ha puntato solo ed esclusivamente su degli outfit dark, declinandoli in modo super sensuale e glamour. Addirittura anche al mare ha scelto un bikini in un "basic" nero ma ha smorzato la scelta minimal con un cappellino provocatorio con sopra ricamata la scritta "Bitch, I know you know".

Elisabetta Canalis col cappello provocatorio

Elisabetta Canalis in total black in vacanza

Per aggiungere un tocco frizzante e sexy alla sua estate sarda Elisabetta Canalis ha osato con delle scollature maxi. Il primo abito nero sfoggiato in vacanza ha una gonna asimmetrica che lascia le gambe nude, un cut-out sul fianco e un anello sopra l'ombelico ma la sua particolarità sta nello scollo profondissimo che mette in risalto il décolleté, rivelando l'assenza del reggiseno. A completare il tutto sono stati i capelli effetto bagnato e le pumps fucsia fluo. Per l'uscita con le amiche ha invece optato per una jumpsuit (sempre dark) con i pantaloni palazzo e un top morbido che copre solo il centro del seno, lasciando in vista il sideboobs. Insomma, a quanto pare è possibile "rivisitare" il classico total black in chiave super sensuale, rendendolo così la scelta di stile perfetta per spopolare in estate.