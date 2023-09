Diletta Leotta festeggia il primo mese di vita di Aria col look mini me Diletta Leotta è diventata mamma: con un look coordinato mathy matchy ha festeggiato il primo mese con la sua bambina, la piccola Aria.

Famiglia e lavoro: è così che si divide Diletta Leotta, nella nuova quotidianità. La conduttrice televisiva è da poco diventata mamma: lei e il compagno Loris Karius hanno accolto in famiglia la piccola Aria. La bimba ha compiuto il suo primo mese di vita.

Il primo mese di Aria

Dopo una breve e temporanea pausa dagli impegni, Diletta Leotta è già tornata quasi a pieno ritmo ai suoi appuntamenti professionali: ha ammesso di non voler rinunciare alla carriera ed è già tornata in campo. Ma è la sua bambina, la priorità, colei che le sta insegnando cosa significa essere mamma. Aria è nata proprio lo stesso giorno della conduttrice: il 16 agosto. Difatti con un unico party di compleanno, su una terrazza milanese, sono state festeggiate entrambe.

La neo 32enne ha scelto un look dark da 2000 euro, con tubino e sandali gioiello. Era presente anche Michelle Hunziker, con un outfit total denim. Queste prime settimane per la conduttrice sono state intense, nuove, ma ha il cuore colmo di felicità e gratitudine. "Un mese di te. Gioia pura" ha scritto su Instagram per celebrare la ricorrenza, resa speciale da un look matchy matchy.

Diletta Leotta col look matchy matchy

Quale modo migliore di festeggiare il doppio compleanno, se non con un look coordinato? La piccola Aria è dolcissima in versione mini me. La neo mamma nello scatto indossa un tubino aderente firmato Pucci, con scollo a barca che lascia le spalle scoperte, maniche corte e l'iconica fantasia multicolorata del brand stampata all-over.

Costa 800 euro. La stampa è accuratamente ripresa sul cappellino della bambina e sulle maniche della candida tutina. Sul sito ufficiale del brand un completino simile costa 260 euro. Per il momento la conduttrice ha scelto di non mostrare il viso della piccola, per proteggerla, scelta condivisa da molte altre colleghe.