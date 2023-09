Michelle Hunziker al compleanno di Diletta Leotta: è regina di stile con il look total denim Ieri sera Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 32 anni e la nascita di Aria con un maxi party milanese. Tra gli invitati c’era anche Michelle Hunziker, che ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Diletta Leotta ha festeggiato i 32 anni, approfittando del maxi party per celebrare anche la nascita di Aria, la figlia venuta al mondo proprio nel giorno del suo compleanno. Sebbene la protagonista dell'evento sia stata lei (con tanto di outfit dark glamour e sensuale), ad attirare le attenzioni dei media sono stati anche i numerosi ospiti famosi. Al di là del neo-papà Loris Karius e di mamma Ofelia, c'erano anche diversi volti noti dello spettacolo, da Fabio Rovazzi a Costanza Caracciolo e Bobbo Vieri, fino ad arrivare a Michelle Hunziker. Quest'ultima ha fatto concorrenza alla festeggiata in fatto di stile, seguendo il trend dei look total denim.

Perché Michelle Hunziker era alla festa di Diletta Leotta

Michelle Hunziker non ha mai nascosto di condividere un profondo rapporto di amicizia con Diletta Leotta, anzi, quando fu ospitata nell'ultima puntata del podcast Mamma Dilettante disse addirittura che sarebbe stata disposta ad accompagnarla in sala parto per aiutarla a respirare. Non poteva mancare, dunque, al party di compleanno "doppio" organizzato per lei e Aria. Archiviati i micro costumi e gli originali look da mare sfoggiati in vacanza in Sardegna, la conduttrice di Striscia ha seguito uno dei trend più gettonati del momento, quello del total denim, declinandolo però in una versione chic ma allo stesso tempo super sbarazzina.

Diletta Leotta con alcuni degli invitati

Michelle Hunziker segue il trend del total denim

Per la festa di Diletta Leotta Michelle Hunziker ha lasciato nell'armadio i classici abiti da sera sinuosi e principeschi, ha preferito un completo in denim dal lavaggio blu scuro.

Il look per la festa di Diletta Leotta

Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta alla classica camicia di jeans con le maniche lunghe, completando il tutto con un cinturone in pelle nera che le ha esaltato il punto vita. Capelli sciolti e leggermente ondulati, rossetto perlato rosa e sorriso stampato sulle labbra: da quando è tornata dalle vacanze Michelle sembra avere tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di regina di stile della vita mondana milanese.