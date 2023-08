L’estate di Michelle Hunziker, in barca col pigiama: il look è chic e originale Michelle Hunziker continua a godersi le vacanze in Sardegna con famiglia e amici. Ieri ha organizzato una gita in barca e per l’occasione ha puntato su un look pigiama originale e chic.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive di Michelle Hunziker, che ormai da quasi un mese si gode il totale relax in Costa Smeralda tra mare cristallino, spiagge da sogno e serate nei locali glamour. Certo, la scorsa settimana è volata per qualche giorno in Germania per alcuni impegni lavorativi, ma non appena finito tutto è tornata dal resto della famiglia in Sardegna. Ieri ha organizzato una gita in barca con alcuni degli amici più cari che stanno condividendo il viaggio con lei, documentando i momenti più belli e divertenti sui social. A fare la differenza è stato il suo look: niente caftani o minidress colorati, ha preferito un completo che a primo impatto sembrava essere un pigiama.

Il look pigiama di Michelle Hunziker

Dimenticate i classici look da mare fatti di parei, caftani e dettagli etnici, per essere glamour a fine estate bisogna puntare tutto sul "pigiama". È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che per il "boat day" con gli amici ha sfoggiato un completo di seta verde militare con pantaloni palazzo con l'elastico in vita e casacca coordinata oversize e con lo scollo a V. Sarà perché sapeva che in barca ci si ritrova alle prese con il vento a fine giornata o perché semplicemente intendeva lanciare un nuovo trend, ma la cosa certa è che l'originale scelta di stile non è passata inosservata. Il suo look pigiama è chic e glamour, anche se un tantino sopra le righe per una giornata di mare: in quante prenderanno ispirazione da lei per la fine delle vacanze?

Michelle Hunziker col completo di seta

Il bikini è coordinato al look

Avendo trascorso la giornata in barca, Michelle Hunziker è poi rimasta in costume, così da prendersi ancora cura della sua tintarella. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted? Ha abbinato il due pezzi al look pigiama.

Michelle Hunziker col micro bikini

La conduttrice ha infatti indossato un bikini verde militare, un modello mini con il reggiseno a triangolo caratterizzato da una scollatura generosa e due laccetti portati legati dietro al collo. Manicure rosso fuoco, occhiali da sole oversize e capelli dall'effetto wild: Michelle ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile e di sensualità. Dall'inizio dell'estate a oggi ha infatti sfoggiato solo costumi micro, esaltando le forme e la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. In quanti direbbero che il prossimo gennaio compirà 47 anni?