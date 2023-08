Michelle Hunziker con il bikini di pizzo: il costume dell’estate 2023 è effetto lingerie Michelle Hunziker si gode le vacanze di agosto in Sardegna: tra le onde è una vera sirena con orecchini dorati e costume ‘merletto’

A cura di Beatrice Manca

foto di Pierpaolo Ferreri via Instagram

Ferragosto è alle porte e anche le star si godono le vacanze. Michelle Hunziker è in Sardegna, dove si rilassa tra sole, mare e look alla moda. Dopo aver sfoggiato degli originali occhiali da sole in legno e due pezzi con gli anelli in stile anni Novanta, la conduttrice tv ha sfoggiato il costume da bagno più sofisticato dell'estate 2023: il bikini in pizzo. Quest'anno infatti spopolano i costumi ‘effetto lingerie': l'idea da provare per i party del 15 agosto.

Michelle Hunziker tra le onde con gli orecchini dorati

Michelle Hunziker è un concentrato di energia: anche in vacanza non si ferma un attimo e ne approfitta per nuotare tra le onde, sempre con il suo sorriso smagliante. Anche durante un bagno in mare però non rinuncia ai cerchi dorati, gli orecchini di tendenza per l'estate 2023. Su Instagram la conduttrice tv mostra spesso i suoi accessori preferiti, tra cui un maxi capello di paglia per difendersi dal sole come una vera diva.

Michelle Hunziker con il cappello di paglia

Il costume coi laccetti di Michelle Hunziker

Ma è soprattutto il suo bikini ad aver sollevato la curiosità dei follower: la conduttrice tv infatti ha scelto un modello a triangolo con i laccetti sui fianchi che esalta il suo fisico scolpito. Ma la vera particolarità è il ricamo, che simula il pizzo e crea un gioco di trasparenze. I costumi lingerie quest'anno hanno conquistato le spiagge e anche l'armadio delle star: in versione satinata o con ricami ‘merletto', creano un look molto sensuale e non sfigurano neanche di sera, indossati sotto un abito rete o come un top sui jeans. L'idea look da copiare se passate Ferragosto al mare o a bordo piscina!