video suggerito

Diletta Leotta in total denim: celebra la prima Festa della mamma con Aria e nonna Ofelia Look total denim per Diletta Leotta nel giorno della Festa della Mamma, che ha trascorso con sua madre Ofelia Castorina e con sua figlia, la piccola Aria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta con la madre Ofelia e la figlia Aria

Per Diletta Leotta oggi è un giorno speciale, importante: è la prima Festa della Mamma che trascorre con la sua piccola Aria. Per la prima volta, in questa ricorrenza non celebra solo sua madre, ma celebra anche se stessa, che ad agosto scorso ha messo al mondo la sua primogenita. Non poteva mancare una foto ricordo condivisa sui social con fan e follower in cui si vedono le tre generazioni a confronto.

Diletta Leotta, mamma della piccola Aria

Il 16 agosto scorso Diletta Leotta è diventata mamma: la nascita della piccola Aria ha portato nuova luce nella sua vita e in quella del compagno, Loris Karius. Poco prima che la piccola venisse al mondo, il calciatore ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, che però ha svelato il tutto solo di recente. La coppia convolerà a nozze questa estate e pare che i futuri sposi abbiano scelto come location l'isola di Vulcano, in un resort a cinque stelle.

Diletta Leotta in Chanel

La gravidanza, il parto e la maternità sono stati per la conduttrice di DAZN momenti di grande scoperta di sé. Ha deciso di approfondire questi temi anche in compagnia di altre mamme. Dalla sua esperienza personale è nato il podcast Mamma Dilettante, in cui puntata dopo puntata affronta questi argomenti in compagnia di altre colleghe del mondo dello spettacolo.

Leggi anche Diletta Leotta si gode il sole con Aria: micro bikini con le margherite per la prima estate da mamma

Diletta Leotta e la piccola Aria

Diletta Leotta celebra la Festa della Mamma

La conduttrice coltivava da sempre il desiderio di un figlio, quindi la nascita di Aria è stata il coronamento di un sogno: un sogno condiviso, visto che l'allargamento della famiglia ha portato al settimo cielo anche il compagno. Il 12 maggio 2024 segna per la prima volta una duplice ricorrenza, per Diletta Leotta: festeggia la sua mamma Ofelia Castorina, colei che l'ha messa al mondo, ma festeggia a sua volta anche se stessa.

Diletta Leotta con la figlia Aria

Il look total denim di Diletta Leotta

Negli scatti di famiglia condivisi dalla conduttrice nel giorno della Festa della mamma, si nota una scelta di stile decisamente trendy, perfetta per la primavera. Nelle foto Diletta Leotta indossa un completino in denim, un due pezzi composto da shorts e top con bottoncini. Il coordinato è blu scuro, con dettagli rosa a effetto cucitura. È di Chanel, della collezione Coco Beach 2022. Il denim è una scelta intramontabile in ogni Primavera/Estate.

Diletta Leotta con mamma Ofelia

Non passa mai di moda ed è amatissimo dalle celebrities. Di recente lo hanno scelto Belén Rodriguez e la figlia Luna Marì (che amano i look mini me), Miriam Leone (volata in California con la famiglia), Elisabetta Gregoraci (in versione luxury per un torneo di tennis a Montecarlo), Alessandra Amoroso (per il ritorno ad Amici). Insomma, è la tendenza del momento, rilanciata prepotentemente da Beyoncé. La cantante ha a che fare con la denim mania di quest'anno, perché è legata probabilmente all'estetica da lei proposta ultimamente con l'album Cowboy Carter, dominata appunto dallo stile jeans su jeans (e dai cappelli appena usciti da un film western).