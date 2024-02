Alessandra Amoroso in total denim: per il ritorno ad Amici sceglie il look jeans su jeans Alessandra Amoroso è tornata ad Amici di Maria De Filippi dopo il successo sanremese con Fino a Qui e per l’occasione ha rilanciato il trend total denim: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi, l'ormai iconico talent show di Canale 5, sta per arrivare alla sua fase finale e sono diversi i concorrenti in gara che hanno già ricevuto l'ambita felpa dorata che gli assicura un posto al serale. Al di là dei ragazzi che settimana dopo settimana sorprendono sempre il pubblico con le loro esibizioni, ad attirare le attenzioni dei media sono anche gli ospiti speciali. Da quando si è concluso Sanremo Maria ha invitato in studio diverse sue "vecchie conoscenze" che hanno partecipato al Festival: se la settimana scorsa è stata lieta di ritrovare Angelina Mango e Annalisa, ieri pomeriggio ha dato spazio ad Alessandra Amoroso con la sua Fino a Qui.

Alessandra Amoroso dopo Sanremo

Alessandra Amoroso è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, sul cui palco ha incantato tutti tra maxi abiti cut-out e lunghe extension. Ora che si è lasciata alle spalle l'ambito evento canoro, non esita a faesi ospitare in diversi programmi tv per promuovere il tour nei palazzetti. Tra un impegno professionale e l'altro, inoltre, ha anche trovato il tempo per partecipare alle sfilate milanesi, apparendo super sofisticata in versione dark. Ieri pomeriggio è tornata in uno degli studi a cui è più legata, quello di Amici di Maria De Filippi, dove nel 2009 si aggiudicò la vittoria che ha poi dato il via alla sua carriera.

Alessandra Amoroso ad Amici

Chi ha firmato il look di jeans di Alessandra Amoroso

Per il gran ritorno ad Amici Alessandra Amoroso non ha rinunciato allo stile glamour, anzi, ha rilanciato uno dei trend più gettonati degli ultimi anni, quello dei look total denim.

Alessandra Amoroso in Agolde

Sotto consiglio della stylist Ilaria Di Gasparro, ha puntato tutto sul brand Agolde, sfoggiando un outfit "jeans su jeans" con pantaloni palazzo e camicia oversize coordinata. Ha portato quest'ultima sbottonata sul décolleté, rivelando così anche un reggiseno coordinato, e non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in un raccolto dall'effetto messy, lasciando però la frangia sciolta.