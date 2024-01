Alessandra Amoroso, al via il countdown per Sanremo 2024: i preparativi in tailleur bianco e cravatta Alessandra Amoroso ha dato il via al countdown sanremese. Si sta preparando per la sua prima volta al Festival nei panni di Big e per farlo ha puntato tutto su un insolito stile mannish con tailleur bianco e cravatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 6 febbraio partirà la 74esima edizione del Festival di Sanremo e la macchina organizzativa che trasformerà l'evento in qualcosa si memorabile si è già messa in moto. Nelle ultime ore sia Amadeus che i Big in gara sono volati in Liguria per le prime prove sul palcoscenico dell'Ariston e sui social praticamente tutti non hanno esitato a documentare questa incredibile esperienza. L'ultima arrivata è stata Alessandra Amoroso, che su Instagram ha dato ufficialmente il via al countdown che la condurrà al suo debutto sanremese con il brano intitolato Fino a qui. Il post non è passato inosservato e in molti al suo interno ci hanno intravisto dei piccoli indizi sui look che sfoggerà al Festival.

Il look mannish di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è tra i Big in gara di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano inedito Fino a qui: per lei non si tratta della prima volta all'Ariston, negli anni scorsi ha già calcato l'ambito palcoscenico ma nei panni di ospite. Ora le cose sono cambiate, si tratta infatti di un debutto come concorrente e la cosa la rende non poco entusiasta. Dopo aver incantato i fan col micro top cut-out a Sanremo Giovani, ora sui social è "andata in bianco". Ha indossato un tailleur candido caratterizzato da giacca monopetto, pantaloni palazzo e camicia in tinta, completando il tutto con una cravatta sottile e dark (accessorio considerato il must di stagione).

Alessandra Amoroso in tailleur bianco

Cosa potrebbe indossare Alessandra Amoroso a Sanremo 2024

Nella didascalia del post sanremese Alessandra Amoroso ha poi scritto "-15 giorni a Sanremo. Fino a qui tranquilla e serena", anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato uno scatto in particolare.

Il primo piano sull'armadio di Alessandra Amoroso

Nell'album social c'è un primo piano su una parte del suo armadio: un mix di look monocromatici neri, rossi e grigi fatti di minigonne coordinate a blazer, giacche di vernice, minidress con le ruches e scintillanti paillettes. Si tratterà di una piccola anticipazione dei look che sta scegliendo per il Festival? L'unica cosa certa è che, tra audaci tagli e tailleur dallo stile mannish, la cantante ha già dato prova di essere una delle icone fashion di Sanremo 2024.