Arisa stupisce i fan con l’abito metallico (e con la schiena nuda) Ad Arisa non è sfuggito il trend del momento: il rosa è il colore dell’estate 2022. Si è esibita in provincia di Ferrara con un abitino di questa nuance.

A cura di Giusy Dente

Il 14 giugno è cominciato il nuovo tour di Arisa: Ero Romantica – Little Summer Tour la porterà in concerto in tutt'Italia, per esibirsi dinanzi ai fan. Per la cantante è l'occasione preziosa di presentare, finalmente dal vivo, il nuovo album Ero Romantica. In questo disco ha riversato tutto il suo bisogno di passione e libertà, i valori dell'uguaglianza e dell'inclusività, ma anche la sua visione della femminilità. Sia come artista che come donna ha attraversato un percorso di cambiamento, una sorta di rivoluzione erotica, che l'ha portata a nuove consapevolezze e a un modo nuovo e più intenso di vivere il rapporto col proprio corpo. Un corpo che ama, di cui è fiera, in cui si sente bella e che ama mostrare.

Arisa esplosione di sensualità

La cantante in passato subiva maggiormente il peso dei giudizi altrui, sentiva come l'obbligo di dover dare una certa immagine di sé, pur di piacere. Oggi si è liberata di tutte queste pressioni: ha messo davanti a tutto solo la sua felicità e ha capito che l'unico modo per raggiungerla è accettarsi e vivere in modo libero. Oggi è una donna consapevole e sicura di sé, che vive con intensità il rapporto con la propria femminilità e con la sessualità.

Ha capito che non c'è nulla di cui vergognarsi nel proprio corpo. Ora lo mostra senza filtri, imperfezioni comprese, perché la rendono la donna che è: è un'icona di body positivity. La sua trasformazione interiore si è riversata anche nel modo di vestire, che nel tempo è molto cambiato, diventando più audace e in linea con il suo nuovo modo di vivere la vita e il rapporto con lo specchio.

Arisa in total pink

Per tutta l'estate vedremo Arisa coi capelli corti: ha detto addio alle extension e alle tinture, optando per un look naturale, nel suo castano. In occasione del concerto a Cento (in provincia di Ferrara) ha stupito i fan con questa drastica trasformazione e li ha incantati con un look alla moda. Di recente le sue scelte di stile si sono fatte più audaci, decisamente di tendenza: i capi must del suo guardaroba sono le tute aderentissime effetto seconda pelle (come al Padova Pride) e i mini dress che scoprono le gambe.

A Cento si è esibita proprio con un abitino corto effetto metallico, scollato e nel colore del momento: il rosa. È la nuance che spopola sulle passerelle, sui red carpet, quello più gettonato tra le celebrities declinato dal cipria al fucsia neon (in stile Barbie). Lo ha abbinato a sandali neri dal tacco vertiginoso, con cinturino alla caviglia e plateau, aggiungendo degli orecchini d'oro. Ad Arisa non è sfuggita la tendenza e l'ha portata sul palco del suo concerto estivo.