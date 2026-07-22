Il bikini dell’estate 2026 è metallico, come quello indossato da Arisa in vacanza

Il look balneare da imitare nell’estate 2026? Quello di Arisa, che per i primi giorni al mare ha seguito il trend dei bikini metallici.

Arisa sta vivendo un momento d'oro della sua vita e non solo perché è tornata a scalare le classifiche: da quando ha partecipato a Sanremo con Magica Favola, ha rivelato un'immagine nuova, dando prova di essere letteralmente rinata sia dal punto di vista estetico che professionale. Ora, dopo aver lanciato il nuovo singolo Costiera Amalfitana insieme a Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, si gode le meritate vacanze e lo fa con un bikini metallizzato, un vero e proprio must di quest'anno.

Il primo bikini dell'anno di Arisa

Sono ufficialmente partite le vacanze estive di Arisa e sui social non potevano mancare le prime foto in bikini dell'anno. Per l'occasione la cantante ha seguito il trend dei costumi metallici, indossando un micro bikini firmato Le Petit Rêve. Ha messo in mostra l'incredibile trasformazione fisica con il due pezzi Venere, un modello con micro tanga sgambato e drappeggiato e top morbido con arricciature e spalline sottili, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 195 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo a una cifra scontata. Pedicure scura, capelli sciolti e fluenti e make-up appena accennato: in questa nuova versione Arisa è una vera e propria dea.

Le Petit Rêve

Il trend dei bikini metallici per l'estate 2026

Il bikini più trendy dell'estate 2026? Quello "metallico" dal finish cangiante e lucente, perfetto per aggiungere un tocco futuristico alla propria immagine. Quale colore scegliere? Si può puntare sui classici argento, oro e bronzo per un mood da dea, mentre chi intende adeguarsi agli evergreen di stagione può puntare su tonalità vitaminiche, fluo e pastello. In tutti i casi, l'importante è che il tessuto sia a effetto specchiato, liquido e laminato, così da rendere il look balneare brillante, lussuoso e glamour. Via libera, invece, per quanto riguarda il modello: si può spaziare tra triangoli, reggiseni a fascia o costumi interi, si riveleranno sempre perfetti sia per le mattinate in spiaggia che per gli aperitivi serali sul bagnasciuga.