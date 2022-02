Lewis Hamilton non ha dimenticato Abu Dhabi, vuole vedere le prove: “Spero diventi pubblico” Lewis Hamilton sta attendendo con ansia l’esito dell’indagine della FIA su quanto avvenuto nei giri finali del GP d’Abu Dhabi dello scorso Mondiale di Formula 1: il pilota Mercedes vuole vedere le prove e si aspetta che il dossier non sia secretato.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton dopo una lunga riflessione ha deciso di non lasciare la Formula 1 e ripresentarsi al via del Mondiale 2022 per tentare di riconquistare il titolo iridato, ma ancora non sembra aver dimenticato quanto avvenuto nei giri finali del GP di Abu Dhabi della scorsa stagione e quella controversa decisione presa dalla Direzione di Gara in regime di Safety Car che di fatto ha consentito a Max Verstappen di sorpassarlo all'ultimo giro e strappargli in extremis quell'ottavo alloro che gli avrebbe permesso di staccare Michael Schumacher e diventare così il pilota più titolato nella storia della F1.

Dopo la diserzione al Gala della FIA, i gesti eclatanti sui social network e il lungo silenzio pubblico, il sette volte campione del mondo è infatti tornato a palesarsi, prima su Instagram, e poi nelle vesti di pilota Mercedes in occasione della presentazione della W13. Nel frattempo la FIA ha preso un provvedimento ufficiale figlio proprio di ciò che è avvenuto nel concitato finale della corsa sul circuito di Yas Marina licenziando Michael Masi e sostituendolo come direttore di gara con l'accoppiata Eduardo Freitas e Niels Wittich, ma neanche questo sembra aver consentito al 37enne britannico di mettersi tutto alle spalle.

Lewis Hamilton infatti attende ancora con ansia l'esito dell'indagine aperta dalla FIA sui fatti del GP di Abu Dhabi, a cui inizialmente aveva legato addirittura la decisione sul suo futuro salvo poi tornare sui suoi passi nel momento in cui la Federazione ha annunciato che i risultati dell'inchiesta arriveranno solo il prossimo 18 marzo, ossia due giorni prima della gara di apertura della stagione 2022 in Bahrain. "Non vedo l'ora di vedere i risultati di quel rapporto" ha infatti detto il pilota Mercedes che ancora dunque attende delucidazioni e prove in merito a quell'episodio che ha di fatto deciso il Mondiale di Formula 1 2021. E soprattutto il britannico si augura che la FIA non tenga secretato il dossier ma lo renda pubblico: "Si spera che tutti possano vederlo e forse avere una migliore comprensione di tutto. Bisogna capire com'è andata, così possiamo andare avanti in modo positivo" ha infatti chiosato il 37enne di Stevenage che resta in vivida attesa che venga fatta chiarezza sul GP di Abu Dhabi della discordia.