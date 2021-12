Eclatante gesto di Hamilton mentre pensa al ritiro: non vuole più avere a che fare con nessuno Lewis Hamilton, in silenzio dopo la delusione per quanto avvenuto nell’ultimo GP del Mondiale di Formula 1 2021, torna a far parlare di sé per un eclatante gesto compiuto sui social network che lascia intuire come il dubbio di anticipare il ritiro immediato dalla F1 sia ancora molto vivo in lui.

Il gesto eclatante di Lewis Hamilton non è passato inosservato. Il pilota della Mercedes che in seguito alla delusione patita nell'ultimo round del Mondiale di Formula 1 2021 sta valutando l'ipotesi di anticipare il ritiro dal Circus prosegue il suo lungo silenzio intrapreso dopo la gara di Abu Dhabi ma lancia un chiaro messaggio con un'azione sui social network.

Il 36enne di Stevenage, che qualche giorno fa per protesta con le decisioni che di fatto gli sono costate l'ottavo titolo iridato aveva smesso di seguire l'account ufficiale della Formula 1 su Instagram, questa volta è andato oltre. Lewis Hamilton ha infatti smesso di seguire tutti i 700 profili seguiti in precedenza chiaro segno della sua volontà di non aver a che fare con nessuno in questo momento così delicato per lui.

Alla luce di questo suo eclatante gesto appare evidente che la rabbia e l'amarezza per quanto successo in quel concitato finale di gara a Yas Marina ormai oltre 10 giorni fa non sembrano essere affatto scemate con il passare del tempo. Questo gesto, unito al per lui inusuale silenzio ad oltranza (anche sui social dove l'ultimo post risale al sabato precedente al GP di Abu Dhabi), alimentano ancora di più le voci, partite da una rivelazione fatta dal team principal della sua squadra Toto Wolff, che un suo ritiro anticipato dalla Formula 1 (il suo contratto con la Mercedes scadrebbe invece nel 2022) non è un'ipotesi così remota come poteva sembrare in precedenza.

Se con il defollow all'account ufficiale della Formula 1 sembrava che Lewis Hamilton volesse non avere più a che fare con la FIA (avendo anche disertato il Gala di premiazione a cui era tenuto a partecipare da regolamento e per il quale quasi certamente sarà anche punito), questa volta smettendo di seguire tutti sembra che il sette volte campione del mondo non voglia più avere a che fare con il suo mondo, quello della Formula 1 che dal 2007 è la sua casa e che sta pensando di lasciare per sempre.