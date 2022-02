Lewis Hamilton rompe il silenzio dopo quasi due mesi da fantasma: messaggio criptico Il campione inglese ha rotto il silenzio sul proprio profilo Instagram, ma non ha ancora chiarito su ciò che accadrà. Si ritira o sarà presente anche per la prossima stagione?

A cura di Alessio Pediglieri

Lewis Hamilton ha rotto il lunghissimo silenzio che lo separava dal finale rocambolesco dell'ultimo mondiale di Formula 1 e del Gp di Abu Dhabi e che aveva aperto il fianco anche all'ipotesi di un suo possibile ritiro dal mondo delle corse. Un messaggio a suo modo criptico che non chiarisce ancora una volta quale sarà il destino del pilota inglese. "I’ve been gone. Now I’m back!" ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram dopo l'ultimo messaggio che risaliva allo scorso 11 dicembre 2021.

Cosa ha voluto dire il campione inglese? Qual è il messaggio che vuole fare arrivare ai suoi tanti fan e tifosi? Non è chiaro, di certo è positivo che sia tornato, ma il futuro rimane una nebulosa ancora di difficile definizione. Già qualche giorno fa c'era stata un'altra ‘apparizione' che non aveva chiarito alcunchè e aveva lasciato la stessa Mercedes a domandarsi su ciò che sarà. Con il team principal della Mercedes Toto Wolff che aveva rivelato che nessuno sa ancora se Lewis Hamilton si ritirerà dalla Formula 1 o continuerà a correre anche nel Mondiale 2022

In aggiornamento