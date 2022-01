Hamilton torna a farsi vivo, prima apparizione in pubblico dopo il Mondiale perso con Verstappen Prima apparizione pubblica nel 2022 per Lewis Hamilton, il pilota Mercedes è stato immortalato mentre trascorre le vacanze in California.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver perso in modo incredibile e letteralmente sul filo il Mondiale 2021, Lewis Hamilton è scomparso dai social network e da quel 12 dicembre è stato visto pubblicamente solo una volta. L'inglese al Castello di Windsor pochi giorni dopo la gara di Abu Dhabi dal Principe Carlo aveva ricevuto l'onorificenza importante, anzi la più importante, perché Hamilton è diventato Sir. Il mistero si è infittito nelle ultime settimane, il fratello Nicolas ha dato delle notizie e poi null'altro, con la Mercedes che sui social continua a postare delle foto e qualche messaggio più o meno criptico, in attesa dei test di Barcellona e forse della cacciata di Michael Masi, il direttore di gara che con i suoi errori ha determinato, in parte, l'esito del campionato. Ma adesso è apparsa una nuova immagine di Hamilton, la prima pubblica del 2022.

C'è stato uno scatto che è diventato molto popolare, quello in cui si vede un Lewis Hamilton molto rilassato negli Stati Uniti. Il sette volte campione del mondo è stato paparazzato mentre beve forse un frullato o un ‘milkshake' e lo si vede indossare uno dei suoi abituali abiti, maglietta bianca chiara e pantaloncino che si nota. Ed è pure sorridente, tra l'altro al fianco di una Mercedes bianca. Probabilmente ora verranno spazzate via alcune voci relative al ritiro dall'attività, che pare giorno dopo giorno sempre meno probabile, considerato che tra meno di un mese con i test di Barcellona torneranno in pista tutte le Formula 1 e Lewis vorrà essere sicuramente al volante.

Non solo per la voglia rivalsa nei confronti di Verstappen, ma anche perché dal 2022 cambia tutto, ci sono nuove regole e le vetture potranno essere sorprendenti. La Mercedes si presenterà con Russell al posto di Bottas e potrebbe tornare all'antica e classica colorazione, quella d'argento. Resta da capire quanto dureranno ancora le vacanze di Hamilton, che però probabilmente si sta già preparando a livello fisico per la prossima stagione.