La griglia di partenza della Sprint Race del GP Cina della F1 2024: Norris in pole, Sainz 5°, Leclerc a muro I risultati delle qualifiche shootout del GP della Cina della Formula 1 2024 e la griglia di partenza della prima Sprint Race stagionale: sotto la pioggia Norris conquista la pole davanti ad Hamilton e Alonso, Ferrari in difficoltà con Sainz 5° e Leclerc che finisce a muro prima di chiudere 7°. Quarto Verstappen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Lando Norris partirà in pole nella Sprint Race del GP della Cina, la prima del Mondiale di Formula 1 2024. Nelle qualifiche shootout condizionate dall'arrivo della pioggia sulla pista di Shanghai il britannico della McLaren ha infatti fatto segnare un 1:57.940 (prima cancellato per track limits e poi restituitogli) che gli ha permesso di mettersi alle spalle i due plurititolati Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Max Verstappen.

Grandi difficoltà per le Ferrari nel tenere in pista la monoposto con gomme intermedie sull'asfalto bagnato per le Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc (finito anche a muro in avvio della mini-Q3) che scatteranno rispettivamente dalla 5ª e 7ª casella della griglia di partenza nella prima gara sprint della stagione di scena a Shanghai.

Eroe di giornata il padrone di casa Guanyu Zhou che, anche grazie all'improvviso arrivo della pioggia sul tracciato nel finale della mini-Q2, con la sua Sauber è riuscito ad accedere alla mini-Q3 delle qualifiche shootout guadagnandosi poi la decima posizione in griglia nella Sprint Race del sabato.

Inizio di weekend disastroso invece per l'altro alfiere Mercedes George Russell eliminato nella mini-Q2 con l'11° tempo, così come per l'altro pilota dell'Aston Martin Lance Stroll anch'esso finito fuori nel corso della mini-Q2.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP della Cina della F1 2024

1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Lewis Hamilton (Mercedes)

2ª fila: 3. Fernando Alonso (Aston Martin), 4. Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: 5. Carlos Sainz (Ferrari), 6. Sergio Perez (Red Bull)

4ª fila: 7. Charles Leclerc (Ferrari), 8. Oscar Piastri (McLaren)

5ª fila: 9. Valtteri Bottas (Sauber), 10. Zhou Guanyou (Sauber)

6ª fila: 11. George Russell (Mercedes), 12. Kevin Magnussen (Haas)

7ª fila: 13. Nico Hulkenberg (Haas), 14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

8ª fila: 15. Lance Stroll (Aston Martin), 16. Pierre Gasly (Alpine)

9ª fila: 17. Esteban Ocon (Alpine), 18. Alexander Albon (Williams)

10ª fila: 19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 20. Logan Sargeant (Williams)

