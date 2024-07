Formula 1, oggi le qualifiche del GP Silverstone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Gran Bretagna a Silverstone: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 19:45. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

07:00 F1, oggi le qualifiche del GP Gran Bretagna: orari TV8 e Sky Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. La Ferrari è parsa in difficoltà, McLaren favorita per la pole position più di Verstappen. Si parte alle ore 16, diretta TV in esclusiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Differita in chiaro su TV8 dalle ore 19:40. A cura di Alessio Morra

