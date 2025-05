Giro d’Italia 2025, tutte le tappe: percorso e i favoriti della corsa rosa

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'edizione 108 del Giro d'Italia scatta dall'Albania, per toccare anche la Slovenia e concludersi nella classica cornice di Roma: 21 tappe in programma dal 9 maggio al 1 giugno, per oltre 3.400 chilometri da percorrere e più di 52 mila metri di dislivello. Previste anche le tre classiche giornate di riposo, il 12 maggio, il 19 maggio e il 26 maggio.

Le tappe e il percorso del Giro d’Italia 2025: il calendario

L’edizione del 2025 del Giro d’Italia si svolge dal 9 maggio al 1° giugno, con le prime tre giornate che saranno corse in Albania con la Grane Partenza da Durazzo. L’arrivo, il 1° giugno, sarà a Roma ai Fori imperiali, in una tappa finale in onore di Papa Francesco. 21 tappe classiche, con tre giorni di riposo e un percorso totale di 3.413 km con 52.500 metri di dislivello.

Il Giro d'Italia 2025 attraversa 15 Regioni italiane e all’estero non tocca solo l’Albania ma anche la Slovenia, in una tappa. Ci sono due prove a cronometro individuali, tra cui l’ultima a Roma, sei tappe per velocisti, otto tappe di media montagna e cinque tappe di alta montagna. La tappa più lunga è quella del 25 maggio che va da Fiume Veneto ad Asiago per una lunghezza di 210 km. La più dura sulla carta sono tre, tutte nell'ultima settimana (16a, 19a e 20a) quando si va sul Brenta, si passerà per Champoluc e si scala il Sestriere.

Tutte le tappe del Giro 2025, lunghezza, altimetria e difficoltà

09 maggio – 1a tappa: Durazzo-Tirana, 164 km, 1800 di dislivello, difficoltà **

10 maggio – 2a tappa: Tirana-Tirana, 13,7 km cronometro individuale, 150 metri dislivello,. difficoltà ***

11 maggio – 3a tappa: Valona-Valona, 160 km, 2800 metri di dislivello, difficoltà ***

12 maggio – RIPOSO

13 maggio – 4a tappa: Alberobello-Lecce, 187 km, 800 metri di dislivello, difficoltà *

14 maggio – 5a tappa: Ceglie Messapica-Matera, 144 km, 1550 metri di dislivello, difficoltà **

15 maggio – 6a tappa: Potenza-Napoli, 226 km, 2600 metri di dislivello, difficoltà **

16 maggio – 7a tappa: Castel di Sangro-Tagliacozzo, 168 km, 3500 metri di dislivello. difficoltà ****

17 maggio – 8a tappa: Giulianova-Castelraimondo, 197 km, 3800 metri di dislivello, difficoltà ***

18 maggio – 9a tappa: Gubbio-Siena, 181 km, dislivello 2500 metri, difficoltà ***

19 maggio – RIPOSO

20 maggio – 10a tappa: Lucca-Pisa, 28,6 km cronometro individuale, 150 metri di dislivello, difficoltà ****

21 maggio – 11a tappa: Viareggio – Castelnovo ne' Monti, 185 km, 3850 metri di dislivello, difficoltà ***

22 maggio – 12esima tappa: Modena – Viadana, 172 km, 1850 metri di dislivello, difficoltà *

23 maggio – 13esima tappa: Rovigo – Vicenza, 180 km, 1600 metri di dislivello, difficoltà **

24 maggio – 14esima tappa: Treviso-Nova Gorica/Gorizia, 186 km, 1100 metri di dislivello, difficoltà *

25 maggio, 15esima tappa: Fiume Veneto-Asiago, 214 km, 3900 metri di dislivello, difficoltà ***

26 maggio – RIPOSO

27 maggio – 16sima tappa: Piazzola sul Brenta-San Valentino di Brentonico, 199 km, dislivello di 4900 metri, difficoltà *****

28 maggio – 17esima tappa: San Michele all'Adige-Bormio, 154 km, 3800 metri di dislivello, difficoltà ****

29 maggio – 18esima tappa: Morbegno – Cesano Maderno, 144 km, 1800 metri di dislivello, difficoltà *

30 maggio – 19esima tappa: Biella – Champoluc, 166 km, 4950 metri di dislivello, difficoltà *****

31 maggio – 20esima tappa: Verres-Sestriere, 203 km, 4500 metri di dislivello, difficoltà *****

01 giugno – 21esima tappa: Roma-Roma, 141 km, dislivello 600 metri, difficoltà *

Chi sono i favoriti del Giro d'Italia 2025

Salvo sorprese, con l'assenza dei Tre Tenori Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, il Giro d'Italia 2025 avrà come protagonisti per la maglia rosa di Roma soprattutto due nomi: Primoz Roglic e Juan Ayuso. L’Italia? Il nostro ciclismo proverà ad agguantare il podio e prendersi la scena con i suoi ciclisti più attesi, quali Antonio Tiberi e Giulio Ciccone.

Dove vedere il Giro d'Italia 2025 in diretta TV e in streaming

Tutte le tappe del Giro 2025 si potranno seguire in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming. Si alterneranno RaiSportHD prima e poi Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto attorno alle 17:15. In streaming tutto sarà visibile in chiaro su RaiPlay. In Italia la Corsa Rosa potrà essere seguita anche a pagamento, in TV e in streaming, collegandosi ai canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.