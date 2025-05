video suggerito

Mads Pedersen prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025: Landa cade, è costretto al ritiro L’ordine di arrivo della prima tappa vede il ciclista della Lidl-Trek in cima alla classifica. Il danese s’impone in volata e conquista la frazione da Durazzo a Tirana. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mads Pedersen vince la prima tappa del Giro d'Italia 2025 iniziato oggi in Albania con il percorso di 160 km da Durazzo a Tirana. Sua la maglia rosa dopo il debutto della Corsa Rosa: l'ha conquistata con uno sprint piazzato negli ultimi 500 metri, battendo Wout Van Aert grazie anche a un perfetto lavoro di squadra. Mostruoso in tal senso il rendimento e il lavoro svolto da Giulio Ciccone, che ha fatto spazio al suo capitano nel secondo passaggio sul Surrel mettendo fatica nelle gambe degli avversari.

Terza piazza a sorpresa per il venezuelano Aular, che ha sbarrato il passo a Van Aert facendogli perdere la traiettoria migliore a pochi metri dalla conclusione. Poi Busatto, primo degli italiani, Pidcock, Ulissi e Carapaz. Sono quattro i secondi di vantaggio che lo scandinavo ha registrato sul belga della Team Visma-Lease a Bike, sei invece quelli sul sudamericano della Movistar Team che è giunto sul podio.

L’ordine d’arrivo della prima tappa

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek)

2. Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike)

3. Orluis Aular (Movistar)

4. Francesco Busatto (Intermarché-Wanty)

5. Thomas Pidcock (Tudor)

6. Diego Ulissi (Astana)

7. Richard Carapaz (EF)

8. Max Poole (Picnic PostNL)

9. Nicola Conci (Astana)

10. Davide Piganzoli (Polti)

Leggi anche Mikel Landa portato via in ambulanza dopo aver centrato un palo della luce: il suo Giro è già finito

Brutta caduta per Mikel Landa, è costretto al ritiro

I due passaggi sul Surrel hanno spianato la strada verso una volata a ranghi ristretti, compatti. Una brutta caduta nella parte finale della tappa (a circa 5/6 km dal traguardo) è stato colpo di scena che ha sgranato il gruppo: Vine, Bouchard e Landa hanno saggiato l'asfalto e riportano acciacchi. Non gravi, ma si sono rialzati doloranti per l'impatto e la collisione. Dei tre, è stato proprio Landa ad avere la peggio: non ha perso conoscenza ma vederlo a terra, quasi immobile è stato tremendo. Il trauma subito è stato tale da chiudere in anticipo la sua esperienza in questa edizione del Giro. Lo spagnolo della Quick-Step è stato trasportato via in barella dopo l'urto tremendo: in una curva a sinistra, è finito largo sbattendo contro un palo della luce e ruzzolando sul marciapiede. Dinamica fatale: è già costretto al ritiro.

Seconda tappa: cronometro da Tirana a Tirana

Domani l'edizione numero 108 del Giro d’Italia si articola con la seconda tappa in calendario. Si corre l’attesa cronometro da Tirana a Tirana: tracciato di 13,7 km e 150 metri di dislivello caratterizzano l'appuntamento di sabato. Alla prima parte del percorso cittadino, dopo 8 km c'è il cosiddetto strappo di Sauk (1300 metri con pendenza al 5,6%). Gli ultimi due chilometri ricalcano la prima tappa.