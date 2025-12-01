Giro d’Italia 2026, svelato il percorso: il via dalla Bulgaria, l’arrivo ancora a Roma. Date e tappe

Presentato il Giro d’Italia 2026. Si parte l’8 maggio dalla Bulgaria, arrivo il 31 maggio a Roma. La Cima Coppi sarà il Passo Giau. Il Giro transiterà anche da Milano e Napoli e sconfinerà anche in Svizzera.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi è stato svelato il percorso del Giro d'Italia 2026, che scatterà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio e si chiuderà a Roma domenica 31 maggio. In mezzo anche le tappe che arriveranno a Milano e Napoli. La Cima Coppi sarà il Passo Giau con i suoi 2.233 metri. Ci sarà anche un breve sconfinamento in Svizzera.

La Cima Coppi sarà il Passo Giau: solo una cronometro

Il Giro d'Italia del prossimo anno dunque partirà dalla Bulgaria, toccherà anche la Svizzera, e transiterà nelle tre più popolose città italiane, in ordine: Napoli, Milano e Roma, dove si chiuderà la 109ª corsa rosa della storia domenica 31 maggio. Per l'ottava volta l'ultima tappa sarà nella Capitale, la quarta consecutiva. La Cima Coppi sarà il Passo Giau, mentre la Montagna Pantani sarà Piani di Pezzè, la tappa Bartali invece sarà la cronometro Viareggio – Massa, unica crono di tutto il Giro che avrà otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna, con sette arrivi in salita.

Le tappe del Giro d'Italia 2026

8 maggio, 1ª tappa: Nessebar-Burgas, 156 km

9 maggio, 2ª seconda tappa: Burgas-Veliko Tarnovo, 220 km

10 maggio, 3ª tappa: Plovdiv-Sofia, 174 km

11 maggio, riposo

12 maggio, 4ª tappa: Catanzaro-Cosenza, 144 km

13 maggio, 5ª tappa: Praia a Mare-Potenza, 204 km

14 maggio, 6ª tappa: Paestum-Napoli, 161 km

15 maggio, 7ª tappa: Formia-Blockhaus, 246 km

16 maggio, 8ª tappa: Chieti-Fermo, 159 km

17 maggio, 9ª tappa: Cervia-Corno alle Scale, 184 km

18 maggio riposo

19 maggio, 10ª tappa: Viareggio-Massa (crono ind.), 40,2 km

20 maggio, 11ª tappa: Porcari-Chiavari, 178 km

21 maggio, 12ª tappa: Imperia-Novi Ligure, 177 km

22 maggio, 13ª tappa: Alessandria-Verbania, 186 km

23 maggio, 14ª tappa: Aosta-Pila, 133 k

24 maggio, 15ª tappa: Voghera-Milano, 136 km

25 maggio riposo

26 maggio, 16ª tappa: Bellinzona-Carì, 113 km

27 maggio, 17ª tappa: Cassano d’Adda-Andalo, 200 km

28 maggio, 18ª tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 167 km

29 maggio, 19ª tappa: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè), 151 km

30 maggio, 20ª tappa: Gemona del Friuli 1976-2026-Piancavallo, 199 km

31 maggio, 21ª tappa: Roma-Roma, 131 km