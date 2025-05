video suggerito

Mikel Landa portato via in ambulanza dopo aver centrato un palo della luce: il suo Giro è già finito Landa non ha nemmeno terminato la 1ª tappa del Giro d'Italia 2025. Il basco si è ritirato dopo aver riportato la frattura del polso, a causa di un contatto con un palo della luce.

A cura di Alessio Morra

L'edizione 108 del Giro d'Italia è iniziata con il successo in volata di Mads Pedersen che imponendosi a Tirana ha conquistato così anche la Maglia Rosa. Era una tappa per velocisti e così è stato. Busatto il primo degli italiani, quarto. Ma la tappa è stata anche contrassegnata da una brutta caduta quella di Mikel Landa, corridore spagnolo che è andato a sbattere contro un palo della luce, è volato a terra e si è rotto il polso. Portato via in ambulanza ha chiuso già il suo Giro.

Landa cade a Tirana e si frattura il polso

Landa è uno scalatore, classe 1989, ha vinto la classifica degli scalatori al Giro qualche anno fa, e vanta un quarto posto. Non è più giovanissimo, ma aveva ambizioni di podio anche quest'anno. I sogni di gloria evaporano subito, prima tappa e ritiro. Ritiro doloroso a tutti gli effetti. Perché Landa si è rotto il polso. Frattura dolorosa frutto di un episodio molto sfortunato.

L'incidente contro un palo della luce

Landa a cinque chilometri dal termine si allarga un po' in curva, sbaglia, ed è sfortunato perché colpisce un palo della luce, non riesce a controllare più la bicicletta e vola, altri due corridori commettono lo stesso errore, vanno larghi e finiscono per terra. Ma Bouchard e Vine si rialzano e ripartono, non hanno riportato gravi conseguenze, al di là di un grande spavento.

Il basco invece resta a terra, fatica a rialzarsi, pensa al suo Giro che è già finito e soprattutto sente tanto dolore al polso, che si è fratturato. Gli esami non li ha ancora effettuati, ma pare certa la rottura. Il ciclista viene soccorso dai medici ed è trasportato in ambulanza in ospedale. Ahi lui è il primo ritirato del Giro d'Italia 2025. Di sicuro un infortunio che non verrà dimenticato, considerato il modo in cui Landa è finito ko.