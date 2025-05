video suggerito

Joshua Tarling vince la cronometro e fa la storia al Giro d'Italia: Roglic maglia rosa dopo la 2a tappa Josh Tarling vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2025, battendo Roglic di un solo secondo. Quest'ultimo è la nuova maglia rosa.

A cura di Marco Beltrami

Josh Tarling è il vincitore della seconda tappa del Giro d'Italia 2025. Il ciclista britannico del team Ineos Grenadiers ha sfoderato una prova perfetta, diventando così a 21 anni e 84 giorni, il più giovane a vincere una tappa a cronometro nella corsa in rosa. A proposito di rosa, il leader della classifica generale è Primoz Roglic che ha dunque tolto la maglia rosa a Pedersen, dopo aver chiuso con un solo secondo di ritardo rispetto a Tarling.

È dunque questo giovane talento gallese il trionfatore della tappa di 13,7 km a Tirana, in Albania. Nel percorso urbano che presentava ampi viali e svolte repentine con una breve salita, Tarling è andato in crescendo. Il suo programma dunque, come raccontato poi ai microfoni della Rai, è andato alla perfezione: "La chiave era la parte finale e lì abbiamo fatto la differenza, quello era il piano ed è andato tutto bene. È una corsa fantastica ed è un grande passo per me e per noi".

Niente da fare per Pedersen che non è riuscito a difendere la maglia rosa conquistata nella tappa iniziale, chiudendo a 12 secondi dal primo. Al suo posto al primo posto della classifica generale c'è Primoz Roglic che ha portato a casa un tempo di 16'08" guadagnando secondi rispetto agli altri pretendenti al successo come Juan Ayuso (16'24"), Michael Storer (16'35"), Simon Yates (16'41"), Adam Yates (16'44") ed Egan Bernal (16'56"). Terzo classificato oggi l'australiano Vine, con un buon quarto posto per Affini.

La classifica generale del Giro d'Italia dopo la seconda tappa

Ecco i primi 10 posti della classifica generale del Giro d'Italia:

Primož Roglič (RBH) – 3:52:32 Mads Pedersen (LTK) – +0:01 Mathias Vacek (LTK) – +0:05 Brandon McNulty (UAD) – +0:12 Juan Ayuso (UAD) – +0:16 Isaac Del Toro (UAD) – +0:17 Max Poole (TPP) – +0:24 Antonio Tiberi (TBV) – +0:25 Michael Storer (TUD) – +0:27 Giulio Pellizzari (RBH) – +0:31