Svelata l'ultima tappa del Giro d'Italia 2025: il Grande Arrivo sarà un lungo tributo a Papa Francesco Il prossimo 1 maggio in occasione dell'ultima tappa del Giro 2025, la partenza è stata posta ai Giardini Vaticani: "Sarà un omaggio a Papa Francesco con una via altamente simbolico". Poi il passaggio dalla Porta del Perugino e via sulle strade di Roma, fino all'arrivo nella cornice del Circo Massimo: "Una cartolina straordinaria per 700 milioni di spettatori collegati".

A cura di Alessio Pediglieri

Anche l'ultima tappa del Giro d'Italia 2025 è stata svelata e presentata ufficialmente. Sarà un autentico omaggio a Papa Francesco, recentemente scomparso e da sempre legato anche al mondo del ciclismo. Dunque, i 143 chilometri che sanciranno il Grande Arrivo, l'ultimo atto dell'edizione 108 della Corsa in Rosa scatteranno dai Giardini Vaticani, per concludersi nella splendida cornice del Circo Massimo: "Sarà emozionante, una cartolina unica per 700 milioni di spettatori".

Il Grande Arrivo del Giro 2025: partenza dal Vaticano, arrivo al Circo Massimo

Era da tempo nell'aria e nel primo pomeriggio di martedì 29 aprile è arrivata la conferma: il Grande Arrivo 2025 sarà un tributo al Pontefice scomparso che per primo aveva insistito nel voler avere il Giro d'Italia a Roma, nell'anno del Giubileo. Così, l'ultima frazione si trasformerà in un lunghissimo omaggio di 143 chilometri che partirà proprio dai Giardini Vaticani, un via altamente simbolico subito dopo il trasferimento che vedrà la carovana passare dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, verso il ritrovo di partenza stabilito alle Terme di Caracalla. Terza volta consecutiva che il Giro d'Italia si chiuderà in Capitale e l'arrivo è stato stanziato al Circo Massimo, dopo gli 8 giri finali di circuito nel centro cittadino.

Le parole di Cairo: "In nome di Papa Francesco, una cartolina unica per 700 milioni di spettatori"

"Un museo a cielo aperto" hanno sottolineato gli organizzatori nella figura massima di Urbano Cairo, presidente RCS: "La tappa partirà dal Vaticano, sarà una cartolina bellissima di fronte a 700 milioni di persone che saranno collegate da tutto il mondo. Siamo orgogliosi e felici" ha continuato Cairo in sede di presentazione della tappa che si correrà il prossimo 1 giugno. "Una partenza simbolica, in un anno così importante, quello del Giubileo. Lo faremo in nome di Papa Francesco e tutto questo darà un valore ancora più alto al nostro evento. Sarà una tappa indimenticabile, in cui sport e cultura si intrecceranno in uno scenario unico al mondo".