Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Potenza-Napoli: orari TV, percorso e favoriti

A cura di Alessio Pediglieri

Sesta tappa del Giro d'Italia 2025 con la partenza a Potenza e l'arrivo a Napoli, dopo un percorso lungo 227 chilometri, quasi totalmente pianeggiante. Una frazione che sorriderà verosimilmente agli sprinter e che potrà essere seguita in diretta, in chiaro, sui canali Rai: Rai2 e Rai SportHD in TV, RaiPlay per lo streaming.

Il Giro arriva in Campania, nell'iconica cornice di Napoli. Un appuntamento che racchiude in sé un'attenzione particolare per il sempre tradizionale calore con cui si accolgono in terra partenopea i ciclisti per un arrivo oltremodo spettacolare sul Lungomare Caracciolo. Il percorso si svilupperà dalla Basilicata per arrivare in Irpinia, con un primo tratto più che movimentato che potrebbe far venire la voglia di qualche fuga a lunga gittata, ma che, da metà in poi renderà tutto molto più semplice per i velocisti.

Numero tappa: 6ª, Potenza – Napoli

Orario partenza: ore 11:30

Orario arrivo: 17:35

Percorso: mista

Distanza e dislivello: 227 km, 2.800 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 6ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Potenza – Napoli

Sarà una lunghissima tappa che parte dall'alta Basilicata con tre salite subito dopo la partenza da Potenza: ci sarà subito da affrontare il Muro Lucano e il Valico di Monte Carruozzo (un Gran Premio categoria 2) per un totale di 19,9 km in salita e pendenze che toccano anche l'11%. Poi si supereranno i 600 metri sul Monteforte Irpino (GPM categoria 3) fino alla discesa verso Nola. Da qui in poi, lungo la Campania tutto pianeggiate: arrivo a Napoli sul Lungomare Caracciolo, con un rettilineo su asfalto di 900 m per l'arrivo finale.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Anche la 6ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi, sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Il Giro d’Italia riparte da Potenza prestissimo, alle 11:30 per una tappa lunghissima di quasi 230 chilometri. Dopo i monti della Basilicata tocca per un lungo tratto Avellino e la Provincia. Il primo Comune ad esser toccato (verso le 13:30) sarà Sant’Andrea di Conza per poi proseguire verso Atripalda passando per Conza della Campania, Lioni e Volturara Irpina. Passaggio per la centralissima Via Appia per poi arrivare in centro città, a Piazza Libertà (per le 15:00) e proseguire la propria corsa verso Monteforte Irpino e la zona del Mandamento. Poi, si attraversa la Provincia di Napoli fino al Capoluogo campano che verrà raggiunto attorno alle 17:30.

I favoriti della tappa di oggi

La tappa è per velocisti, quindi gli sprinter sono chiamati a giocarsi la volata sul Lungomare Caracciolo. Ma c'è un però: per i primi 60 chilometri, il percorso è montato e fino al 145°km, scalando Monteforte Irpino, terreno sempre ondulato. Ciò significa che se i team dei più veloci non staranno attenti, di sicuro ci sarà la classica fuga di giornata che potrebbe arrivare a termine, con uomini lontano dalle prime posizioni di classifica, come Pello Bilbao, ad esempio. Tra i pedali veloci il più atteso resta Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) con Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) come guastatori. L'Italia spera in Matteo Moschetti (Q36.5), e Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta).