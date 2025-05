video suggerito

È di Del Toro l’inchino vincente a Bormio: dopo il Tonale e il Mortirolo si conferma sempre più un rosa Isaac Del Toro ha vinto la tappa che ha portato il Giro a Bormio dopo le salite mitiche del Passo del Tonale e del Mortirolo: il messicano si è difeso tutto il tempo per poi stoccare al momento finale quando su Le Motte è scattato ed è arrivato solo all’arrivo. Per confermarsi ancor più in maglia rosa. Dietro, benissimo Carapaz, mentre Yates, Pellizzari e Caruso si sono difesi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Isaac Del Toro spettacolare a Bormio: nella tappa dei Passi del Tonale e del Mortirolo il messicano stacca tutti nei chilometri finali e poi lascia dietro di sé anche l'ottimo Carapaz per l'arrivo in solitaria, sfruttando la salita delle Motte. Dove ribadisce la propria leadership. Ora è sempre più in maglia rosa con 41 secondi sull'ecuadoriano che ha scavalcato Yates. Bene Pellizzari e Caruso, male Tiberi che crolla sul Mortirolo.

Sul Passo del Tonale non ci sono state scintille, con i migliori che si sono marcati strettamente. Ma la 17a tappa ha lasciato subito il segno su alcuni ciclisti, due della UAE ad esempio, Vine e Auyso col primo ritirato e il secondo in profonda crisi dopo soli pochi chilometri. Per il resto, con la quarantina di fuggitivi in avanti e tanti punti di riferimento, la prima erta di giornata non ha fatto danni. Come il Mortirolo, il secondo Passo che ha dato invece verdetti importati. Mentre avanti, Fortunato ha scollinato prendendosi anche i punti del GPM di 1a categoria confermandosi sempre più maglia azzurra nella classifica scalatori, dietro è stato Carapaz a provare a spaccare in due il giro.

L'ecuadoriano della EF ha rasoiato a 2chilometri dallo scollinamento, prendendosi anche un massimo di vantaggio di una trentina di secondi e salendo alle spalle di Del Toro in generale: il suo scatto ha messo in difficoltà tutti ma a pagare il prezzo più alto è stato il nostro Tiberi. Yates e Del Toro sono saliti col proprio passo, mostrando più di una semplice difficoltà, ma senza mai perdere troppo terreno. Ottime risposte da parte di altri due italiani in classifica, come Pellizzari e Caruso. Poi, sulla discesa verso le Motte, tutto è ritornato in ordine, con i migliori nel gruppo maglia rosa. In attesa dell'ultima salita, dove non ci si è giocati la vittoria di tappa ma sono scattate altre schermaglie.

Sulle Motte, tra tutti quelli che possono scattare, ci pensa la maglia rosa di persona: scatto di Del Toro con Carapaz unico a tenergli ruota. Insieme si vanno a prendere Bardet in testa con il gruppetto con Yates e Pellizzari che insegue a 8-9 secondi. Per una volata a Bormio che si preannuncia spettacolare con un manipolo di una decina di ciclisti, tra cui tutti i migliori in classifica. Alla fine è Del Toro a farla da padrone scattando da solo a 1000 metri dal traguardo: arrivo in solitaria e maglia rosa ancor più certa in classifica generale. Terzo Carapaz, poi il gruppetto di Yates e gli altri migliori.