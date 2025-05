video suggerito

Carlos Verona vince la 15esima tappa del Giro d'Italia ad Asiago: Roglic crolla sulle salite Carlos Verona è il vincitore di una delle tappe più complesse di questo Giro d'Italia: secondo successo da professionista per lo spagnolo, crisi nera per Roglic.

A cura di Ada Cotugno

È una gioia enorme per Carlos Verona che tagli per primo il traguardo della 15esima tappa del Giro d'Italia: seconda vittoria in carriera per lo spagnolo che straccia tutti in una gara difficilissima e molto sofferta in cui anche i big hanno traballato. La fuga del ciclista della Lidl-Trek gli ha regalato un trionfo straordinario, ma a fare clamore è stata anche la pessima prestazione di Roglic, uno dei favoriti di giornata.

Lo sloveno è rimasto staccato da tutti e ha fatto un'enorme fatica a scalare le salite venete che gli hanno fatto perdere diverse posizioni in classifica. La Fiume Veneto-Asiago di 219 km è stata un'impresa per tutti i protagonisti ma alla fine Verona fa lo scatto giusto per partire in volata in solitaria e portarsi a casa un successo incredibile.