video suggerito

Doppietta Pedersen al Giro d’Italia! Vince a Valona la tappa e strappa la maglia rosa a Roglic Mads Pedersen è riuscito nell’intento di prendersi la vittoria di tappa e vestire la maglia rosa nell’ultimo atto albanese. Nella 3a frazione Valona-Valona, imperiale sprint al traguardo, scalzando così Roglic dal 1° posto in classifica generale. Ora una giornata di riposo, poi si correrà in Italia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mads Pedersen è riuscito nell'impresa più difficile, chiudere il primo trittico di questo Giro d'Italia prendendosi la maglia rosa e vestendola fin dopo la pausa di lunedì, per la prima frazione in terra italiana, con lo svedese della Lidl-Trek che così è riuscito in un doppio colpo a Valona: vittoria di tappa e leadership strappata a Primoz Roglic che dopo la crono di sabato era primo con un solo secondo di vantaggio. Pedersen ha fatto tutto benissimo, con una imperiale galoppata nei 150 metri finali, riuscendo a mettere la propria bici davanti a Strong, già campione del mondo in pista.

La Lidl-Trek è stata protagonista soprattutto nella parte finale di tappa, una Valona-Valona che ha presentato un circuito da 160 chilometri con nemmeno un metro in pianura: tra salite e discese il gruppo ha ripreso la classica fuga di giornata a pochi chilometri dal traguardo non permettendo a nessuno di prendersi la gloria giornaliera. Così, con i migliori che sono rimasti sempre in gruppo, si sono preparati i team con i velocisti a disposizione. Tra questi, ovviamente Mads Pedersen che era tra i favoriti della vigilia e che non ha deluso le attese: volata perfetta, ruota davanti a Strong e a Aular per prendersi tutto: vittoria di giornata e la maglia rosa in classifica generale.

Lidl-Trek perfetta: 2 tappe vinte e maglia rosa indossata da Pedersen

La terza tappa, l'ultima in terra di Albania, è stata spettacolare per un percorso più che movimentato e che ha messo in difficoltà i team sul profilo della tattica. Tarling si è ritrovato in fuga, poi risucchiato dal plotone; Roglic è rimasto sempre coperto, mettendo alla frusta i suoi davanti al tentativo di allungo di Piddock; la Lidl-Trek ha gestito il resto, tamponando gli scatti altrui e andandosi a riprendere chi provava l'assolo. In un lavoro di squadra eccellente dove è spiccato anche il lavoro di Giulio Ciccone che ha messo da parte i sogni di classifica per qualche chilometro mettendosi a disposizione di Mads Pedersen e venendo ripagato nel migliore dei modi.

Le parole di Pedersen: "Orgoglioso dei miei compagni, non potevo non vincere"

Mads Pedersen è sempre più leader di una Lidl-Trek che ha iniziato al meglio il Giro d'Italia: due tappe vinte su tre e maglia rosa indossata. "E' stata una corsa magistrale, oggi volevamo con il team prenderci la vittoria di tappa. Con quasi tre mila metri di dislivello è stata durissima ma per il lavoro dei miei compagni non potevo non ripagarli con un successo al traguardo. Io sono orgoglioso di me e della mia squadra, non esageriamo per il resto. Mi godrò le prossime tappe" ha poi spiegato in vista dei prossimi impegni, "in salita dove vado bene ma starò a guardare… ce ne saranno altre che saranno adatte a me".