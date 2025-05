video suggerito

Mads Pedersen fa tris a Matera: volata al fotofinish su Zambanini per la prima vittoria in maglia rosa Mads Pedersen gigantesco anche a Matera: volata prepotente su Zambanini e Pidcock e terzo successo personale in questo Giro d’Italia. La prima vittoria in maglia rosa per il danese della Lidl-Trek che consolida la leadership in generale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Straordinario Mads Pedersen che si è preso la terza vittoria in questo Giro d'Italia 2025 su cinque tappe percorse. Il danese della Lidl-Trek è stato perfetto anche nel finale nervoso verso Matera, prendendosi una vittoria con mezza ruota scarsa su un ottimo Zambanini che ha provato a contendergli il successo. Terza piazza per Pidcock che ha chiuso sul podio. Pedersen anche grazie all'abbuono da 10 secondi consolida così la leadership in classifica generale, confermandosi in maglia rosa.

La quinta tappa del Giro d'Italia non è stata anonima come molti credevano perché ben prima dell'arrivo nervoso in salita, c'è stata la classica lunghissima fuga di giornata che ha animato gran parte del percorso. Poi, ovviamente, negli ultimi 20 chilometri gruppo compatto con la UAE Emirates che ha provato a fare selezione, per permettere ad Ayuso ma anche a DelToro di provare l'acuto conclusivo sulla salita finale. Obiettivo, mettere in difficoltà la maglia rosa, con Mads Pedersen scortato dalla Lidl-Trek e vedere come reagisce la Bora e Primoz Roglic, grande avversario del giovane spagnolo per la vittoria a Roma.

Ancora difficoltà per Wout van Aert

A Matera c'è stato il solito spettacolo, con un finale che ha esaltato gli animi dei tifosi a seguito della carovana rosa che ha vissuto gli attimi conclusivi della 5a tappa, ad alta gradazione emotiva. Negli ultimi 4 chilometri, gli ordini di scuderia sono iniziati a venire meno con i tentativi di nomi anche pesanti, che non si sono fatti attendere. Con un ritmo sostenuto che ha staccato i velocisti, così come alcuni uomini attesi, come van Aert che è saltato a meno 3 chilometri dal traguardo oppure uno degli italiani più attesi come Scaroni.

La rimonta di Pedersen e la volata vincente

A provare a mettere tutti d'accordo è stato Primoz Roglic per primo che sul punto più duro ha provato ad accelerare scrollandosi di dosso tutti i migliori: Mads Pedersen è il primo a scivolare piano piano inesorabilmente indietro, per poi risalire nel tratto conclusivo. A tenere benissimo è Ayuso, poi anche Caruso e Vacek per un finale in volata dopo un tratto in leggera discesa. Ma a sorprendere tutti è ancora stato un fenomenale Pedersen della Lidl-Trek in un finale strettissimo al fotofinish, difendendo nel modo migliore la maglia rosa e prendendosi la terza vittoria al Giro 2025.