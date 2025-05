video suggerito

Carapaz sorprende tutti e scatta in faccia alla maglia rosa Del Toro: l’ecuadoriano vince a Castelnovo Gran finale a Castelnuovo ne’ Monti con Richard Carapaz che si prende la vittoria di giornata con uno spunto irresistibile agli 8 dal traguardo. Sorprendendo tutti e lasciando a Del Toro e agli altri solo la volatina per i posti d’onore. Con un ottimo Ciccone, terzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre tutti aspettano i big pronti a darsi battaglia nei chilometri finali in vista di Castelnuovo ne' Monti, a sbaragliare il banco ci pensa l'esperienza di Richard Carapaz, con l'ecuadoriano -già in rosa nel 2019 – che anticipa tutto il gruppo e scatta a 8 dall'arrivo, sorprendendo i migliori e le rispettive squadre che restano a guardare. Fuga perfetta, con vittoria di giornata e rientro in top10 nella classifica generale, rientrando sotto i 2 minuti di ritardo dalla maglia rosa Del Toro che ha provato a coprire il gap, per poi desistere e gestire il finale in seconda posizione. Dove Giulio Ciccone si è preso la terza piazza davanti al messicano e a Pidcock.

Il finale in assolo di Carapaz, Del Toro secondo davanti a Ciccone

Un finale che ha visto Carapaz prendersi la prima tappa di montagna vera e propria di questo Giro, con una decina di secondi di vantaggio e con i dieci secondi di abbuono che lo rilanciano in classifica generale, dov'è risalito in sesta posizione. Sorprendendo tutti, soprattutto la maglia rosa Del Toro che ha anche provato a riagganciarlo per poi accontentarsi della minivolata tra i migliori valida solo per le altre posizioni di rincalzo del podio su cui è finito con un ottimo terzo posto anche Giulio Ciccone.

La Lidl-Trek ancora protagonista con un generoso Mads Pedersen

Con la UAE e la Red Bull Bora hangrohe che hanno voluto gestire tutta la tappa di montagna fino all'ultima salita, menzione personale va a Mads Pedersen, mattatore della Lidl Trek che ha dominato questa prima parte di Giro d'Italia 2025. Per il vincitore di ben tre tappe nelle prime 10 frazioni, una dimostrazione di forza e sacrificio enorme, a tirare il gruppo maglia rossa per evitare che i fuggitivi di giornata arrivassero con un vantaggio eccessivo a ridosso del traguardo. Soprattutto provando a portare Ciccone nelle prime posizioni per guadagnare eventuali minuti anche in classifica generale.

Ottimo Fortunato, domina il San Pellegrino e resta leader in classifica scalatori

Lorenzo Fortunato altro eroe di giornata per tre quarti di tappa, con l'allungo importante in classifica scalatori che lo ha visto ancora una volta arrivare primo sul Gran Premio della Montagna categoria 1 di giornata, al Passo del San Pellegrino e poi guidare la fuga di giornata fino ad una decina di chilometri dal traguardo. Con una classifica degli uomini di montagna che ha evidenziato le qualità del corridore della XDS Astana Team che si conferma leader e si tiene sulle proprie spalle la maglia azzurra.