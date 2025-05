video suggerito

Van Aert ritorna al successo al Giro d'Italia: vittoria epica, maglia rosa a uno strepitoso Del Toro In una delle tappe più epiche e spettacolari del Giro d'Italia, tra la polvere e lo sterrato sulle strade senesi, è spuntata la bici, la classe e l'abilità di Wout van Aert. Ayuso in ritardo di un minuto, Roglic sfortunato a oltre 2 minuti dai primi: Del Toro nuova maglia rosa.

A cura di Alessio Pediglieri

La nona tappa del Giro d'Italia è stata uno straordinario lunghissimo momento di puro spettacolo, colpi di scena e verdetti che hanno stravolto la classifica finale. Wout van Aert è tornato al successo nella frazione più difficile della prima settimana, domando gli sterrati e superando un bravissimo Isaac Del Toro sulla salita finale a Piazza del Campo. Una vittoria importantissima per il belga che così risponde alle critiche e con il messicano della UAE che diventa la nuova maglia rosa. Terzo un ottimo Ciccone, quinto Tiberi.

Del Toro immenso sullo sterrato: è il nuovo capitano UAE

Fino all'inizio degli sterrati non è accaduto quasi nulla con un duo dell'Alpecin che ha provato la fuga di giornata che il gruppo però ha sempre gestito perfettamente senza mai concedere un vantaggio che potesse diventare difficile per la vittoria di giornata. Così con l'inizio dei settori in sterrato che ha trasformato la frazione del Giro d'Italia in una Classica ricalcando la Strade Bianche. Con Isaac Del Toro che ha fatto il matto a quattro, scardinando qualsiasi tattica della stessa UAE che ha dovuto adattarsi alla voglia di protagonismo del giovanissimo talento già vittorioso a Superga alla Milano-Torino: il favorito e capitano Ayuso è rimasto attardato, invischiato nella polvere dello sterrato, con una squadra che ora ha un nuovo leader e dovrà rivedere le dinamiche interne.

Del Toro e Van Aert, testa a testa fino all'arrivo a Siena

Tornando alla corsa, proprio Del Toro è stato l'assoluto protagonista, insieme a un Wout van Aert finalmente mostratosi ai suoi livelli migliori dopo una prima parte di Giro più che anonima. Il belga della Visma ha preso la scia del corridore UAE senza mollarlo più: prima nella fuga a sei, poi in quella a tre e quando Bernal ha ceduto all'ennesimo allungo di Del Toro, è rimasto comunque a ruota nei chilometri finali. Il messicano non ha resistito al forcing pur sapendo che a circa un minuto Ayuso e la squadra cercavano di rientrare, ottenendo comunque di mantenere a debita distanza Roglic, a circa 2 minuti di ritardo. Così in Piazza del Campo, l'arrivo è stato a due: un giovanissimo messicano e un rodato campione belga a confronto, con il traguardo che ha dato il proprio verdetto, facendo esultare Van Aert tornato finalmente al successo.