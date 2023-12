Newcastle-Milan, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Ultima chance per il Milan che oggi contro il Newcastle si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions: i rossoneri devono vincere e sperare il PSG non vinca contro il Borussia Dortmund. Pioli con Theo Hernandez in difesa e Leao in coppia con Giroud. Diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Milan di Pioli si gioca tutto questa sera contro il Newcastle nell'ultima della partita della fase a gironi della Champions League: i rossoneri – terzi in classifica a 5 punti insieme al Newcastle – devono vincere contro gli inglesi al St. James Park e sperare che il Borussia Dortmund batta il PSG per accedere agli ottavi di finale. Una delle due squadre, però, rischia addirittura di chiudere oggi il proprio cammino nelle Coppe senza nemmeno la scappatoia della retrocessione in Europa League. All'andata il Newcastle strappò uno 0-0 al San Siro. Calcio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, anche gratis.

Il Milan, reduce dal ko contro l'Atalanta in campionato, è ancora in emergenza difesa con Pioli costretto a riproporre Theo Hernandez al centro della difesa lasciando a Florenzi la casella di terzino sinistro. In attacco è prezioso il rientro di Leao che completerà il tridente con Pulisic e Giroud. Nel Newcastle il grande assente è l'ex Sandro Tonali (fermato per squalifica a corredo della vicende delle scommesse nel calcio), in attacco tridente formato da Isak, Almiron e Gordon.

Partita: Newcastle-Milan

Dove: stadio St James' Park (Londra)

Quando: mercoledì 13 dicembre 2023

Orario: 21.00

Diretta TV: Amazon Primve Video

Diretta streaming: Amazon Primve Video

Competizione: Champions League, 6ª giornata Gruppo F

Dove vedere Newcastle-Milan in diretta TV su Prime Video

La partita Newcastle-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva per abbonati su Amazon Prime Video, che l'ha inserita nel pacchetto di match di cui ha acquisito i diritti. Non è prevista alcuna diretta in chiaro su Canale 5 oppure sulla piattaforma Infinity+ di Mediaset.

In diretta dal St James' Park ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola. La telecronaca sarà condotta da Sandro Piccinini che avrà Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento tecnico. Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato saranno gli inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà l'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese. La serata di Champions si chiuderà con l’highlights show che manderà in onda i gol di tutti i match a partire dalle 23:15: in studio Marco Cattaneo, Cristian Brocchi e Cristiana Girelli.

Newcastle-Milan, dove vederla in streaming (anche gratis)

Newcastle-Milan sarà visibile su Amazon Prime Video anche in diretta streaming. Gli utenti abbonati potranno accedere alla finestra dell'eventi attraverso la app ufficiale oppure collegandosi tramite il sito internet. I nuovi utenti possono sfruttare il periodo di prova per vedere la partita in streaming gratuitamente

Le probabili formazioni di Newcastle-Milan

Sia Newcastle sia Milan sono state travolte dagli infortuni e devono fare i conti con assenze importanti. La certezza negli inglesi è il tridente offensivo composto da Almiron, Isak, Gordon. Karius in porta se non dovesse farcela Dubravka. Quanto ai rossoneri, è fondamentale il recupero in avanti di Leao che si riprenderà il posto accanto a Pulisic e Giroud. Thoe Hernandez di nuovo dirottato al centro della difesa con Florenzi esterno a sinistra.

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Pioli.

Cosa serve al Milan per qualificarsi agli ottavi: la classifica del girone

Questa la classifica del Gruppo F prima della sesta giornata: il Milan ha ancora una piccola opportunità per accedere agli ottavi di champions, deve battere il Newcastle e sperare che il Psg non faccia risultato (né biscotti) col Borussia Dortmund. In caso di vittoria del PSG, la terza posizione in classifica porterebbe il Milan in Europa League.

Borussia Dortmund 10 punti (+3 differenza reti) PSG 7 punti (+1) Newcastle United 5 punti (0) Milan 5 punti (-4)