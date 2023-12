Tonali presente allo stadio per Newcastle-Milan: cosa sta facendo dopo la squalifica per scommesse Prima la Youth League, poi la Champions: nonostante la squalifica Tonali sarà allo stadio per Newcastle-Milan, partita decisiva per entrambe le squadre.

A cura di Ada Cotugno

L'incontro con la sua ex squadra non andrà esattamente come previsto: il Milan sfiderà il Newcastle in Champions League nell'ultima partita della fase a gironi, decisiva per il destino europeo di entrambe le squadre. All'andata a San Siro tutto il suo vecchio pubblico lo aveva accolto con cori e applausi, in un'atmosfera così bella da portarlo quasi alle lacrime. Questa volta invece sarà tutto diverso, dato che il centrocampista sta scontando una squalifica per scommesse illecite che lo terrà fuori dal campo per circa dieci mesi e sarà costretto a salutare i rossoneri soltanto a distanza, dalle tribune dello stadio.

Esattamente due mesi fa il giocatore era stato interrogato dalla Procura per il suo coinvolgimento nel giro del caso scommesse che ha stravolto il calcio italiano. Dopo tutta la trafila giudiziaria è arrivata la sentenza, con la diagnosi di ludopatia per la quale sta attraversando un percorso in Inghilterra assieme agli psicologi del Newcastle per poter uscire fuori dal tunnel buio che lo ha inghiottito ormai mesi fa. Tonali non può giocare nessuna partita ufficiale – e a quanto pare il suo club non lo schiererà neanche per le amichevoli, come sottolinea The Athletic – ma continua ad allenarsi regolarmente come se facesse parte dei convocati.

Eddie Howe ha più volte sottolineato la grande perseveranza del giocatore che sta cercando di migliorare sotto l'aspetto dell'atletismo e del dinamismo mentre sconta la lunga squalifica supportato da diverse figure professionali. L'intera società lo stima, dalla dirigenza che gli ha mostrato vicinanza ai compagni di squadra che gli restano vicino. Intanto, oltre agli allenamenti, Tonali segue lezioni di inglese per migliorare la lingua, svolge sedute con lo psicoterapeuta e si gode la nuova città facendo tante passeggiate con il suo cane.

Ma ovviamente non dimentica il Milan e la storia che lo lega ai rossoneri: questa sera infatti sarà in tribuna al St. James’ Park per la partita di Champions League, con il cuore diviso a metà per le sue due squadre. Ma nel pomeriggio, prima della grande sfida, si fermerà a vedere la sua ex squadra anche in Youth League. Non è una novità, visto che nelle ultime settimane Tonali si è affacciato spesso allo stadio durante le partite del Newcastle.

Non gli è permesso di entrare in tutte le zone dell'impianto, ma si accomoderà in tribuna assieme alla compagna. Impossibile non mostrare vicinanza alla squadra dopo l'ondata d'affetto dei suoi tifosi dopo l'ultima partita: una standing ovation, striscioni, applausi e cori hanno accompagnato la sua uscita dal campo, l'ultima prima della squalifica di dieci mesi.