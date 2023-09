L’accoglienza speciale dei tifosi per Tonali prima di Milan-Newcastle: unico coro a San Siro Accoglienza speciale per Tonali in Milan-Newcastle di Champions. I tifosi rossoneri non lo hanno dimenticato, lui ha risposto emozionato.

A cura di Marco Beltrami

Sandro Tonali ha ricevuto un'accoglienza speciale da parte dei tifosi del Milan prima della partita di Champions League contro il Newcastle. Il grande ex, che nella scorsa estate ha lasciato i rossoneri per volare in Premier League, è stato applaudito a lungo con diversi cori. Emozioni forti per il classe 2000 che ha risposto per le rime, trattenendo anche a fatica un pizzico di commozione.

Riflettori puntati su di lui, che dopo tre stagioni e uno Scudetto si è trasferito pochi mesi fa ai bianconeri d'Inghilterra. Un addio sofferto, da 80 milioni di euro (70 più bonus), ma necessario per le casse del club rossonero che ha potuto acquistare 4 giocatori e arricchire la rosa in più ruoli. Solo il tempo dirà se la scelta è stata positiva per le parti in causa. Certo è che il popolo rossonero ha capito, e ha riservato a Tonali applausi e cori al momento del suo ingresso in campo per il riscaldamento.

Tonali dal canto suo è apparso sin da subito molto colpito dall'atmosfera di quello stadio che conosce così bene e in cui si è tolto tante soddisfazioni. A più riprese chiamato in causa dai suoi ex tifosi, ha risposto con applausi verso tutti i settori dell'impianto mostrandosi emozionato. Molto colpito in particolare quando il pubblico di fede milanista, oltre ad urlare il suo nome ha cantato "Uno di noi, Sandro Tonali, uno di noi".

Fa una certa impressione vederlo in campo con un'altra maglia a San Siro da avversario anche a Stefano Pioli. L'allenatore del Milan ai microfoni di Sky ha rivelato: "Mi fa effetto vederlo con un’altra maglia perché fino all’altro giorno era con noi. È stato un ragazzo speciale con il quale abbiamo condiviso tanto e tante belle emozioni. Fa parte del calcio e della vita, e l’importante è quello che abbiamo vissuto insieme".

Insomma un'accoglienza quella per Tonali molto diversa rispetto a quella di un altro ex, come Gigio Donnarumma. Il motivo? Le parole di Fabio Capello spiegano alla perfezione lo stato d'animo dei tifosi del Milan: "Si può vedere la differenza tra quello che successo per Donnarumma e per lui. Lui ha fatto un favore a se stesso e al Milan (con la cessione per 80 milioni di euro, ndr), Donnarumma è andato via a zero ed ecco perché sono arrivati i fischi. Lui avrebbe dovuto dire, mettetemi a 40 milioni… Questo di Tonali è il modo di comportarsi".