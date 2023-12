Borussia Dortmund-PSG dove vederla in TV e streaming, le formazioni della partita di Champions Borussia Dortmund-PSG è il match valido per l’ultima partita della fase a gironi di Champions Gruppo F. La sfida tra la formazione di Terzic e quella di Luis Enrique si giocherà oggi, mercoledì 13 dicembre 2023 al Westfalenstadion di Dortmund alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Borussia Dortmund-PSG è il match valido per l'ultima partita della fase a gironi di Champions Gruppo F. La sfida tra la formazione di Terzic e quella di Luis Enrique si giocherà oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, al Westfalenstadion di Dortmund. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00 in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di entrambe le squadre. Al momento la classifica del girone F infatti vede il Borussia primo con 10 punti e con già il passaggio del turno in tasca matematicamente (da capire se come prima o seconda). I francesi sono invece secondi.

Il PSG ha 7 punti e alle spalle ci sono Newcastle e Milan con 8 che solo in caso di vittoria potrebbero sperare in un passaggio del turno augurandosi sicuramente una sconfitta dei parigini. I padroni di casa del tecnico Terzic hanno Ryerson e Sabtizer ko con Meunier e Ozcan che prenderanno il loro posto. Torna Hummels in campo mentre nel PSG potrebbero esserci Lee e Dembelé a formare il tridente offensivo completato chiaramente da Mbappé. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Dove vedere Borussia Dortmund-PSG in diretta TV

Borussia Dortmund-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky che propone la visione del match a tutti gli abbonati sui canali Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (253). Inoltre, sempre previo abbonamento, sarà possibile assistere alla partita anche su Mediaset Infinity+. Su Sky la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan. A Simone Malagutti invece su Infinity+.

Borussia Dortmund-PSG, dove vederla in streaming

Per assistere alla partita tra Borussia Dortmund e PSG basterà collegarsi sull'app di Sky Go per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare. Per tutti i tifosi, inoltre, anche la possibilità di vedere la partita sul sito e app di NOW e su sito e app di Infinity+.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

Nel Borussia Ryerson e Sabitzer sono entrambi ko e potrebbero essere sostituti da Meunier e Ozcan. Torna Hummels in difesa con Reus, Fullkrug e il 19enne Bynoe-Gittens a comporre il tridente offensivo di Terzic nel 4-3-3 di partenza.

Nel PSG la coppia Pereira-Marquinhos sembra favorita in difesa lasciando Skriniar in panchina. Zaire-Emery è rientrato dall'infortunio ed è dunque disponibile ma il suo utilizzo dal primo minuto è da valutare. In mediana si giocano un posto Soler e Fabian Ruiz mentre in attacco Lee e Dembelé sono in pole su Kolo Muani con l'intoccabile Mbappé nel tridente.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Ozcan; Reus, Fullkrug, Bynoe-Gittens. All. Terzic.

PSG (4-3-3): Tenas; Hakimi, Pereira, Marquinhos, L. Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Lee, Mbappé, Dembelé. All. Luis Enrique.