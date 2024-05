Borussia Dortmund-PSG, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni

video suggerito

Borussia Dortmund e PSG si sfidano questa sera al Signal-Iduna Park per l'andata delle semifinali di Champions League. Fischio di inizio fissato per le 21:00, diretta in TV e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Borussia Dortmund è riuscito ad approdare in semifinale di Champions League e proverà ad alimentare il sogno che lo potrebbe proiettare verso una finale che manca dal 2013. Fu quella l'ultima volta in cui gli uomini allora allenati da Jurgen Klopp persero a Wembley nel derby tutto tedesco contro il Bayern. Proprio il Bayern Monaco è il filo conduttore che lega il Borussia al PSG perché nel 2020, il club tedesco sconfisse i francesi in Champions League in quella che ancor oggi è stata la prima e unica finale disputata dal club transalpino.

Borussia Dortmund e PSG si sono affrontate già nella fase a gironi di Champions League, dopo essere state inserite nello stesso raggruppamento del Milan, che venne subito eliminato: finì 2-0 per i francesi all'andata, 1-1 al ritorno. Ora il doppio confronto sarà sull'andata e ritorno, con l'ultimo atto al Parco dei Principi di Parigi. Non contando più i gol in trasferta, si conquisterà l'accesso alla finale chi riuscirà a segnare di più.

Partita: Borussia Dortmund-PSG

Dove: Signal-Iduna Park (Dortmund)

Quando: mercoledì 1 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: andata semifinale di Champions League

Borussia Dortmund-PSG, dove vederla in diretta TV

La diretta in TV di Borussia Dortmund-PSG semifinale di andata di Champions League in programma questa sera è in esclusiva su Amazon Prime Video. Il commento del match sarà affidato a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini come per tutti gli appuntamenti per le coppe europee della piattaforma.

Dove vedere Borussia Dortmund-PSG in diretta streaming

Borussia Dortmund-PSG che si gioca questa sera dalle 21:00 si può seguire anche in diretta streaming collegandosi da un qualsiasi dispositivo mobile dopo aver scaricato l'apposita app.

Champions League, le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

I padroni di casa si giocheranno il tutto per tutto di fronte al proprio pubblico senza due infortunati, Bensebaini e Haller che hanno problemi rispettivamente ad un ginocchio e a una caviglia. in dubbio invece la disponibilità di Hummels, Maatsen e Malen che non sono al meglio della condizione, Per Terzic, quindi, qualche cambio forzato nel suo 4-1-4-1 anti PSG. Per i francesi, neo campioni di Ligue1, tre assenze annunciate: Kimpembe, Kurzawa e Rico.

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique