Sinner rompe il silenzio con un messaggio criptico: “Torneremo più forti”. Come sta dopo l’infortunio Jannik Sinner non gioca Roma ed è a rischio pure per il Roland Garros. Il tennista italiano, che ha avuto pure la febbre in questi giorni, ha scritto un messaggio criptico sui suoi profili social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il ritiro da Madrid non è stato certamente piacevole, ma quello dagli Internazionali è stato durissimo da digerire per Jannik Sinner, che ora cercherà di farsi trovare pronto per il Roland Garros, il secondo Slam di questa stagione che prenderà il via domenica 26 maggio. Ha tanto tempo l'azzurro, che sui social ha mandato un messaggio preciso ai suoi tanti tifosi, a decine di appassionati e soprattutto ai suoi rivali.

Il messaggio di Jannik sui social

Le voci sul suo stato di salute si rincorrono, i rumors sono troppi, solo lui e il suo staff sanno come esattamente sta e se avrà bisogno di ulteriore riposo per non compromettere poi i tornei che seguono Parigi e cioè Wimbledon e quello olimpico. Sinner è un tipo riflessivo, parla il giusto, e ai social ha voluto lasciare un messaggio, che all'apparenza è criptico, ma che si spera sia più di speranza per il futuro: "Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. #Forza".

Sinner non gioca Roma ed è in dubbio per il Roland Garros

Il problema all'anca manifestato a Madrid, lunedì 29 aprile contro Kotov, aveva fatto accendere un campanello d'allarme, il vittorioso incontro con Khachanov aveva dato rassicurazioni, ma dopo aver effettuato alcuni esami Sinner ha dato forfait prima dei quarti di finale con Auger-Aliassime. Gli erano stati prescritti tre giorni di riposo, poi sabato 4 maggio ha annunciato che non avrebbe disputato gli Internazionali d'Italia di Roma.

Stop previsto di almeno un paio di settimane. La speranza di tornare abile per il Roland Garros. Maturo, come pochi, Sinner non perde mai la calma e la lucidità, ha le idee chiare e ha detto che a Parigi ci sarà solo se sarà in condizione di dare il massimo. Parole che però al tempo stesso danno preoccupazione sui suoi problemi all'anca.

Jannik ha saltato la festa per la Coppa Davis a causa della febbre

Il numero 2 della classifica ATP comunque è rimasto a Roma, ha diversi impegni con gli sponsor e al Foro Italico è atteso nel pomeriggio di martedì 7 maggio. Ma a causa della febbre e del mal di gola Sinner ha dovuto saltare la celebrazione che la Federazione ha organizzato al Foro Italico per la squadra che ha vinto la Coppa Davis lo scorso novembre. Un altro intoppo per Sinner che si spera torni in campo al Roland Garros.