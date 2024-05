video suggerito

Tragedia sfiorata nella gara della F2 a Imola: la ruota si stacca e vola sopra la testa dei piloti Nella gara di Formula 2 a Imola si è verificato un pericolosissimo incidente che ha fatto correre un enorme rischio a diversi piloti: nel pit-stop si stacca la ruota che vaga impazzita nella pit lane colpisce un meccanico di un'altra squadra e passa pochi centimetri sopra la testa dei piloti che si trovavano nella corsia dei box.

A cura di Michele Mazzeo

Nel finale della Feature Race del GP dell'Emilia Romagna della Formula 2 2024 di scena sul circuito di Imola si è sfiorata una tragedia. Al 30° giro dei 35 in programma infatti nella corsia dei box si è verificato un pericolosissimo incidente che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze per i piloti coinvolti. Il gruppo di driver che in quel momento era in testa ha approfittato per un ultimo pit-stop per montare le gomme soft con Amaury Cordeel che è stato il primo a rientrare ai box seguito poi da Durksen e Martì, mentre Hadjar e Bortoleto, rimasti in pista, si sono ritrovati a lottare tra loro per la vittoria (alla fine la spunterà il francese del team junior della Red Bull).

Durante le operazioni di cambio gomme però i meccanici della squadra di Cordeel hanno commesso un errore nel montare la posteriore destra che pochi istanti dopo il rilascio si è staccata dalla vettura del belga rotolando fino alla piazzola successiva dove gli uomini della Campos Racing erano impegnati nella sostituzione degli pneumatici sulla monoposto di Pepe Marti.

La gomma staccatasi dalla macchina di Cordeel, dopo aver colpito uno dei meccanici dello spagnolo, ha colpito lo pneumatico appena sostituito che ha funto da trampolino facendo schizzare in aria e attraversare orizzontalmente la corsia dei box proprio nel momento in cui da lì passavano Durksen e lo stesso Cordeel su tre ruote. Per fortuna la ruota impazzita è passata sopra la testa dei piloti che non sono dunque stati colpiti e hanno potuto proseguire il loro incidere (con il belga che, rimasto su tre ruote, sarà costretto a fermarsi qualche istante dopo) schivando l'immane pericolo.

A fare le spese della ruota staccatasi dalla vettura di Cordeel però è stato anche Pepe Martì dato che il meccanico colpito in precedenza mentre stava avvitando la nuova posteriore sinistra sulla monoposto dello spagnolo non è riuscito ad avvitare correttamente lo pneumatico che, appena la macchina è ripartita, si è staccata a sua volta mettendo così fine alla gara del 18enne catalano che come gli altri protagonisti di questa vicenda era in lotta per il podio (a scalare posizioni grazie al caos andato in scena nel finale nella pit-lane è stato l'italiano Andrea Kimi Antonelli risalito fino alla quarta posizione alla bandiera a scacchi).

