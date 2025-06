video suggerito

Marc Marquez e Bagnaia convocati dai Commissari al Mugello a fine gara: la decisione sull'incidente sfiorato Dopo il duello spettacolare al Mugello, i due piloti Ducati sono stati ascoltati dai Commissari per il contatto che ha infiammato l'inizio del GP d'Italia della MotoGP 2025. A rivelare la decisione degli Steward ci ha pensato lo stesso Marquez.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP d'Italia 2025 della MotoGP resterà nella memoria collettiva soprattutto per i primi giri incandescenti, resi ancora più iconici dal confronto ad altissima tensione tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia. I due piloti ufficiali Ducati si sono sfidati senza esclusione di colpi, tra sorpassi al limite, traiettorie incrociate e pubblico in delirio. Anche Keanu Reeves, spettatore d'eccezione nel box della squadra di Borgo Panigale, è rimasto senza fiato. Ma uno degli episodi più discussi si è consumato al terzo giro, quando un contatto tra le due Desmosedici ha costretto i Commissari di gara a intervenire nel post gara.

Il punto cruciale è stata una fase in uscita da una chicane. In quel momento Marquez sembrava aver rallentato rispetto al ritmo del compagno. Bagnaia, sopraggiungendo più veloce, ha tentato un cambio di direzione per evitare l'impatto, ma ha finito per tamponare la Ducati numero 93. L'episodio, almeno nell'immediato, è stato archiviato come un normale contatto di gara. Nessun intervento durante la corsa, che Marquez ha poi chiuso con una vittoria netta davanti al fratello Alex e all'alfiere del team VR46 Fabio Di Giannantonio mentre Bagnaia ha terminato quarto, in calo per il degrado delle gomme e un preoccupante "buco sulla gomma posteriore".

A bandiera a scacchi abbassata, però, è arrivata la convocazione ufficiale per Bagnaia da parte dello Steward Panel. Gli steward volevano sentire la sua versione dell'accaduto per chiarire eventuali responsabilità. La questione sembrava conclusa, ma poco dopo anche Marquez si è presentato davanti ai commissari, sollevando ulteriori interrogativi sull'origine dell'episodio.

Il nodo era capire se il rallentamento di Marquez fosse intenzionale oppure legato a una difficoltà tecnica. L'ipotesi più accreditata resta quella di un errore in uscita di curva: il catalano, probabilmente in difficoltà nel trovare la linea ideale o con problemi di trazione, ha dovuto chiudere il gas improvvisamente, generando la situazione di rischio.

Alla fine, dopo aver ascoltato entrambi, lo Steward Panel ha deciso di non intervenire con penalità. Nessun provvedimento, solo una verifica per capire meglio le dinamiche del contatto. Lo stesso Marquez, intervistato da Sky, ha chiarito: "Simon Crafar (presidente dello Steward Panel, ndr) voleva avere una mia versione sul contatto. A lui piace confrontarsi coi piloti. Comunque è tutto ok". L'episodio si chiude senza strascichi regolamentari, ma conferma ancora una volta quanto il duello interno in casa Ducati sia diventato uno dei temi più esplosivi della stagione MotoGP 2025.